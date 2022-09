Informaciones sobre el programa (Fuente: danangfantasticity.com

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Centro de Promoción Turística de Da Nang, del Departamento de Turismo municipal, organizó el programa "Experiencia turística de Da Nang en el espacio digital" para presentar la versión mejorada de la aplicación "One-touch to Da Nang" en la tecnología VR360 y el universo virtual (Mertaverse).

Al mismo tiempo, esa entidad lanzó la campaña de comunicación sobre el turismo de la ciudad en los canales de televisión y plataformas de comercio electrónico de turismo.

Según el Centro de Promoción Turística de Da Nang, después de un año de implementación de la primera fase, la aplicación "One-touch to Da Nang" ha atraído a más de 18 mil personas para experimentarla.

En 2022, el proyecto "One touch to Da Nang" (segunda fase) se agregará y mejorará con atracciones como el área turística de Ba Na, museos en la ciudad, resorts Mikazuki, fuente termal Nui Than Tai, entre otras.

La aplicación se desarrolló con videos de 360 grados sobre las actividades turísticas de Da Nang, como el parapente en la península de Son Tra y el puente del Dragón./.