Medio ambiente

Nacen en Bélgica dos faisanes vietnamitas, especie al borde de la extinción

Dos crías de faisán vietnamita, una especie considerada posiblemente extinta en estado silvestre, han nacido recientemente en el parque zoológico Pairi Daiza, en Bélgica, acontecimiento que representa tanto una alegría para los visitantes como una victoria para la conservación de la biodiversidad mundial.

Nacen en Bélgica dos faisanes vietnamitas, especie al borde de la extinción. (Foto: VNA)
Nacen en Bélgica dos faisanes vietnamitas, especie al borde de la extinción. (Foto: VNA)

Bruselas (VNA) - Dos crías de faisán vietnamita, una especie considerada posiblemente extinta en estado silvestre, han nacido recientemente en el parque zoológico Pairi Daiza, en Bélgica, acontecimiento que representa tanto una alegría para los visitantes como una victoria para la conservación de la biodiversidad mundial.

Estas dos pequeñas aves, extremadamente raras y vulnerables, pertenecen a una de las especies más amenazadas del planeta. Su nacimiento es el resultado del cuidadoso trabajo realizado por los equipos especializados del parque.

Con el fin de maximizar las posibilidades de éxito, los huevos fueron incubados inicialmente en condiciones estrictamente controladas. Cuando aparecieron los primeros signos de eclosión, fueron devueltos al nido para que las crías pudieran nacer bajo el cuidado directo de sus progenitores.

Gracias a este procedimiento, los polluelos pudieron beneficiarse del contacto y la atención parental desde sus primeros momentos de vida. Actualmente crecen en buen estado de salud en el invernadero Tropicalia, bajo la vigilancia constante de sus padres.

Catalogada como especie “en peligro crítico de extinción” e incluso posiblemente desaparecida en su hábitat natural, el faisán vietnamita forma parte de un programa europeo de conservación coordinado por la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios a través del Programa Ex Situ de esta entidad.

Este año, dentro de un ambicioso proyecto de reintroducción desarrollado junto con diversos socios internacionales, 20 ejemplares fueron trasladados a Vietnam, un avance significativo, posible gracias a la cooperación internacional./.

VNA
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