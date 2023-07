El nadador Tran Hung Nguyen. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Diez integrantes de la selección de natación de Vietnam partieron rumbo a Japón para competir en el Campeonato Mundial de ese deporte 2023, que se realizará del 23 al 30 de julio, en Fukuoka.

Once nadadores vietnamitas están clasificados para participar en el torneo. Sin embargo, el nadador número 1 de Vietnam, Nguyen Huy Hoang, no asistirá al evento porque se encuentra en un entrenamiento especializado en Hungría, con vistas a prepararse para los XIX Juegos Deportivos Asiáticos (ASIAD 19), a realizarse en Hangzhou (China), en septiembre de este año.



Además de nadadores con experiencia en competencias internacionales como Pham Thanh Bao, Tran Hung Nguyen, Hoang Quy Phuoc y Kim Son, también hay jóvenes talentos que prometen brillar en el futuro, incluidos Nguyen Quang Thuan, Mai Tran Tuan Anh, Ho Nguyen Duy Khoa, Do Ngoc Vinh y Luong Jeremie Loic Nino.



El Campeonato Mundial de Natación de 2023, con la presencia de muchos de los mejores nadadores del mundo, resulta una competencia extremadamente feroz. El objetivo de los nadadores vietnamitas es experimentar el torneo más importante del mundo y mejorar sus habilidades./.