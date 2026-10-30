Turismo

National Geographic Traveller destaca la ruta gastronómica de Hanoi antes del amanecer

La revista británica National Geographic Traveller presenta una ruta gastronómica por Hanoi que combina mercados mayoristas, platos tradicionales y vida local antes del amanecer.

El banh mi vietnamita se ha convertido en un plato imprescindible para los turistas internacionales que exploran la gastronomía de Hanoi. (Foto: VNA)
El banh mi vietnamita se ha convertido en un plato imprescindible para los turistas internacionales que exploran la gastronomía de Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Los turistas no necesitan esperar a que las calles se llenen de gente para descubrir la gastronomía de Hanoi. Desde las 4:00 de la mañana, pueden recorrer los mercados mayoristas, degustar platos típicos y conocer el ritmo de vida de la capital vietnamita antes del amanecer, según la revista británica de viajes National Geographic Traveller.

El magazín acaba de presentar una ruta gastronómica matutina por Hanoi en el artículo “Follow Hanoi's Breakfast Trail for a Feast Before Sunrise”, de la autora Natasha Bazika. En lugar de visitar restaurantes famosos o destinos turísticos habituales, la autora optó por seguir a un chef local y comenzar el recorrido alrededor de las 4:00.

La primera parada fue el callejón de Dong Xuan, donde los puestos ya encendían sus fogones, preparaban caldos y procesaban ingredientes mientras gran parte de la ciudad aún dormía. El bullicio comercial, las conversaciones entre vendedores y el aroma de las ollas de caldo hirviendo ofrecen una imagen de Hanoi muy distinta de la que se observa durante el día.

A continuación, el recorrido llegó al mercado mayorista de Long Bien, donde los visitantes pudieron observar el incesante movimiento de mercancías, verduras, frutas, carnes y pescados que se transportan y clasifican para abastecer a restaurantes y puestos de comida de toda la ciudad. La visita también permitió conocer cómo los vietnamitas seleccionan y utilizan las hierbas aromáticas, uno de los elementos que dan a la gastronomía de Hanoi su sabor característico.

Tras recorrer los mercados mayoristas, la ruta continuó por pequeños establecimientos populares frecuentados por los habitantes locales para desayunar.

Entre los platos presentados figura el banh cuon, una fina lámina de masa de arroz al vapor, suave y rellena de carne de cerdo y setas. También destaca el bun cha, elaborado con carne asada a la brasa y servido con fideos de arroz frescos, hierbas aromáticas y salsa agridulce.

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El banh cuon, uno de los platos presentados (Foto: VNA)


El pho de res, símbolo de la gastronomía vietnamita, es otra de las especialidades de la ruta. Su sabroso caldo, la carne de res y las especias tradicionales componen un sabor característico apreciado por numerosos visitantes extranjeros.

La autora también presenta otros platos, como la tortita de calamar frita, el arroz glutinoso con diversos ingredientes, la sopa de fideos con albóndigas de cerdo y el café frío con huevo. Esta variedad permite descubrir numerosos sabores de la capital en una sola mañana.

El atractivo de la experiencia no reside únicamente en la comida, sino también en el entorno. Los pequeños restaurantes familiares, las sillas de plástico en las aceras y los vecinos que desayunan antes de comenzar su jornada laboral ofrecen una aproximación a la vida cotidiana de la ciudad.

Hacia las 8:30, cuando Hanoi entra de lleno en su actividad diurna, muchos puestos del mercado ya comienzan a recoger y el bullicio comercial previo al amanecer da paso al ritmo habitual de la capital.

Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, las rutas gastronómicas vinculadas a la vida local pueden contribuir a crear productos turísticos diferenciados. Además de degustar especialidades, los visitantes tienen la oportunidad de conocer la cultura, las actividades comerciales y las historias de subsistencia que hay detrás de cada plato.

El desarrollo de este tipo de experiencias especializadas también abre oportunidades para que Hanoi diversifique su oferta turística, aproveche el valor de sus mercados tradicionales y promocione la gastronomía vietnamita entre los visitantes internacionales./.

VNA
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