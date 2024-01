En la fábrica de Nestlé Tri An (Foto: baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA)- Nestlé Vietnam decidió invertir 100 millones de dólares adicionales para duplicar la capacidad de procesamiento de las líneas de café de alta calidad en la fábrica de Nestlé Tri An, en la provincia survietnamita de Dong Nai, informó hoy su director general Binu Jacob.Con tal fondo adicional, Nestlé Vietnam elevó el capital de inversión total en esta fábrica a más de 500 millones de dólares, dijo y agregó que tal decisión tiene como objetivo aumentar la capacidad para satisfacer la creciente demanda de café, continuando convirtiendo Vietnam en un centro de producción y suministro de café de alto valor para los mercados nacionales y mundiales.El proyecto es un testimonio del compromiso de inversión a largo plazo de Nestlé en Vietnam, en contribución al desarrollo económico sostenible y la prosperidad del país indochino, expresó Binu Jacob.Además de invertir en tecnología de producción, la fábrica de Nestlé Tri An constituye siempre pionera en el desarrollo sostenible mediante el uso de energía limpia y de biomasa, y la aplicación de la economía circular en la gestión de la calidad, los residuos y la conservación de los recursos hídricos.Cada año, la fábrica puede reducir más de 14 mil toneladas de emisiones de CO2 durante el procesamiento del café y todos los posos de café tras su producción son reutilizados como materia prima de biomasa. Las aguas residuales del proceso de producción del café también se tratan, reciclan y reutilizan en la caldera, lo que ayuda a la fábrica a ahorrar más de 112 mil metros cúbicos por año.Actualmente, los productos de café producidos en la fábrica de Nestlé Tri An se exportan a más de 29 países de todo el mundo.Con el deseo de contribuir a mejorar la calidad de los granos de café vietnamita, desde 2011, Nestlé implementa el programa Plan NESCAFÉ en la región de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) que aporta soluciones positivas para desarrollar de forma sostenible la industria cafetalera de Vietnam.Hasta la fecha, el Grupo Nestlé invirtió unos 830 millones de dólares a través de su filial Nestlé Vietnam , con cuatro fábricas y dos centros de distribución.Nestlé es la mayor unidad compradora de café de Vietnam con costos totales anuales de 700 millones de dólares./.