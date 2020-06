Ciudadanos que cumplieron el período de cuarentena (Fuente: VNA)

Tokio, 12 de junio (VNA) - El establecimiento rápido de un sistema de prueba y medidas de cuarentena exhaustivas son los principales factores detrás del éxito de Vietnam en contener la infección de COVID-19 en la comunidad.En ese sentido, se pronunció un profesor nipón en un reportaje de la jefa de la oficina de NHK en Hanoi, Michishita Wataru, proyectado el 11 de junio en el canal televisivo de esa empresa de radiodifusión pública.En ese producto periodístico, Michishita Wataru reveló las claves del manejo impresionante de la nueva cepa de coronavirus desde la etapa inicial por parte de Vietnam."El gobierno decidió hacer lo que tenía que hacer en una etapa temprana y poner ese plan en práctica", según Hasebe Futoshi, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Nagasaki, citado por NHK.El sistema político del país también desempeña un papel importante, ya que permite a las autoridades imponer restricciones a las personas, dijo Hasebe, y agregó que el hecho de que la gente cumplió en su mayoría fue otro factor importante.Vietnam adoptó medidas tempranas y drásticas para detener la propagación del nuevo tipo de coronavirus, subrayó NHK.El gobierno vietnam ita confirmó desde el principio que coloca a los pobladores por encima de los beneficios económicos e implementó una serie de medidas preventivas estrictas, destacó.Inmediatamente después de la confirmación del primer caso en el país a finales de enero, las autoridades sometieron a las personas infectadas y a cualquier individuo que tuvo contacto cercano con las mismas a zonas de cuarentena.Desde principios de abril, el gobierno restringió las salidas no esenciales y suspendió la operación de tiendas que no fueran supermercados y farmacias, remarcó.Una encuesta realizada por la importante firma de investigación británica YouGov muestra que más del 90 por ciento de los vietnamitas opinan que el gobierno manejó bien la pandemia, agregó.En entrevistas con NHK y otros medios internacionales, el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, dijo que las estrictas medidas implementadas por el Gobierno de Vietnam están dando sus frutos."No ignoramos la vida de las personas al pensar solo en la economía", dijo y agregó que se trata de un virus muy peligroso y que no se ha desarrollado ninguna vacuna, por lo que las medidas estrictas resultan muy importantes."Nuestro éxito en controlar rápidamente la pandemia ayudará a atraer inversores y turistas a Vietnam", continuó el dirigente.A medida que el coronavirus afecta la economía vietnamita, el jefe de gabinete se comprometió a apoyar a los operadores comerciales mediante la reducción de impuestos y ofrecer otros incentivos, citó NHK./