Hanoi (VNA) Como representante de Vietnam en el Premio Mundial de Fotografía de Sony (Sony World Photography Awards, en inglés), la obra del autor Tran Tuan Viet sobre la montaña Ba Den fue honrada por numerosos periódicos internacionales.Al superar a 415 mil obras de más de 74 mil fotógrafos procedentes de más de 206 países del mundo, el trabajo de Tran Tuan Viet “La montaña más alta en el Delta del Mekong, en Vietnam”, que representa la estatua de Buda de Tay Bo Da Son entre miles de nubes en el pico Ba Den, se ha convertido en una de las mejores en el concurso.No solo eso, la foto también ocupa el puesto más alto en la lista, en el sitio web oficial del lauro.La belleza de la montaña Ba Den ha "causado fiebre" en los medios internacionales, pues una serie de periódicos y revistas famosos con un gran número de lectores a nivel mundial como BBC, Daily Mail, The Mirror, Daily Record, Euronews y The Times, por unanimidad, eligieron y clasificaron la foto en el primer lugar en la lista de obras premiadas.En la plataforma Instagram de la BBC, junto con otras imágenes, la foto recibió más de 40 mil "me gusta" después de poco más de 12 horas de publicación.“Espectacular” fue la frase que la escritora del Daily Mail, Laura Sharman, dedicó a la foto. "La montaña cubierta de nubes, de 986 metros de altura, con forma de cuenco invertido, constituye el pico más alto del delta del Mekong, Vietnam", describió.Mientras tanto, el periódico británico The Times quedó muy impresionado con lo más destacado de la obra. Se trata de la imagen de la estatua de Buda de bronce más alta de Asia, situada en la cima de una montaña que aparece en medio de un mar de nubes.La imagen fue tomada por el fotógrafo Tran Tuan Viet durante un amanecer de octubre de 2023, en la montaña Ba Den, en la provincia de Tay Ninh.La estatua de Buda de Tay Bo Da Son en la obra tiene 72 metros de altura y está fundida con más de 170 toneladas de bronce rojo. Con anterioridad, conquistó el récord de "Estatua de Buda de bronce más alta de Asia ".El laurel es realizado por la Organización Mundial de la Fotografía desde hace 11 años y reconocido internacionalmente cada año como uno de los eventos más importantes del mundo en la materia.Este premio contribuye a la voz global de la fotografía, aporta perspectivas profundas sobre la fotografía contemporánea y brinda una oportunidad para presentar ampliamente hermosas imágenes de los países a los amigos de todo el mundo.Se espera que la obra del autor vietnamita se exhiba en una exposición en Londres, Reino Unido, en abril venidero./.