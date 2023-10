La Embajada de Argentina en Vietnam celebró el "Argentine Beef and Wine Day" el 12 de octubre en Hanoi. (Foto: Embajada de Argentina en Vietnam)

Hanoi (VNA)- La Embajada de Argentina en Vietnam organizó, del 9 al 13 de octubre, la “VIII Semana Argentina en Hanoi”, en ocasión del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Vietnam (25/10/1973-25/10/2023).En el marco de la “ Semana Argentina en Hanoi ”, la Embajada de Argentina celebró el “Argentine Beef and Wine Day” el 12 de octubre en el restaurante “Los Fuegos - Argentinian Steak and Grill" del reconocido Chef argentino Emilio Fusé. El evento significó un encuentro empresarial con importadores, distribuidores, minoristas, gerentes de alimentos y bebidas de hoteles y restaurantes, representantes de la prensa, así como entusiastas de la carne y el vino y personalidades seleccionadas de Hanoi y expatriados. Los importadores y distribuidores de carne y vino argentinos tuvieron una excelente oportunidad para presentar, promocionar y difundir sus marcas.Los participantes tuvieron la oportunidad de degustar una selección de la más alta calidad de carne, vino, mariscos y yerba mate argentinos. Las empresas e instituciones que patrocinaron la promoción de sus productos son: el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Azul Natural Beef, Grupo Lequio, Minerva Foods, el Restaurante “Los Fuegos Argentinian Steak and Grill”, Del Plata – Mercado Argentina , Food Source International, Winecellar, Daloc/ WeWine, Les Celliers d’Asie & Red Apron Fine Wines and Spirits, Warehouse, Minh Hiep, The world of wine, Đỉnh Phong y Matéa.En el corazón de la cocina argentina se encuentra el amor por la carne vacuna. Argentina es famosa por su carne vacuna alimentada con pasto de alta calidad, y el país cuenta con una fuerte tradición de asado. Los “asados argentinos” son reuniones legendarias donde deliciosos cortes de carne, como costillas de res, chorizos y filetes tiernos, se cocinan a fuego lento o en parrillas de carbón caliente. El “asado argentino” pone énfasis en la simplicidad, permitiendo que brillen los sabores naturales de la carne.El panorama culinario argentino va más allá de las deliciosas carnes. Argentina también es conocida por sus excepcionales vinos. El ¨terroir¨ único del país, con sus días soleados, noches frescas y terreno montañoso, proporciona las condiciones perfectas para que florezcan las uvas viníferas. Los vinos argentinos son conocidos por sus ricos sabores, textura suave y carácter robusto. Tales vinos combinan excepcionalmente bien con las carnes asadas del país, mejorando la experiencia gastronómica y elevando los sabores a nuevas alturas.Las etiquetas de vino que se presentaron en el evento son: Salentein Portillo Sauvignon Blanc 2022, Salentein Portillo Malbec 2021, Salentein Barrel Selection Cabernet Sauvignon 2021 (DistribuidorWinecellar.vn), Norton and Dona Paula (Distribuidor Daloc/ WeWine), Argento and Susalna Balbo (Distribuidor Les Celliers d’Asie & Red Apron Fine Wines and Spirits), Hereford y Finca la Escondida Alta vista (Distribuidor Warehouse), Eratos Vino Tinto Red Wine, Paper Boat Malbec, Esiloncru Malbec (Distribuidor Minh Hiep), Zuccardi Series A Malbec 18 BTL y Zuccardi Series Q Tempranilo 6 BTl (Distribuidor The world of wine).Con anterioridad, el 11 de octubre de 2023, la Embajada Argentina realizó, en colaboración con el restaurante Los Fuegos y el canal televisor VTC9, la grabación de un TV Show sobre gastronomía argentina.El Chef argentino Emilio Fusé presentó al público vietnamita un menú con platos típicos de la gastronomía argentina acompañado de las recetas detalladas para que los amantes de la gastronomía puedan hacerlas fácilmente en su hogar. El menú consta de los siguientes platos: Asado Argentino, Salsa Chimichurri y Empanadas.El programa será emitido en los canales VTC9 y SCTV el 25 de octubre, la misma fecha en la que se conmemora el 50 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Argentina y Vietnam./.