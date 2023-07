Binh Duong, Vietnam (VNA)- La empresa vietnamita de transporte ferroviaria Hanoi puso en operación el tren de contenedores refrigerados que transporta productos agrícolas frescos desde la estación de Song Than de la provincia survietnamita de Binh Duong hasta la estación de Dong Dang de la provincia norvietnamita de Lang Son, para exportar a China.El tren consta de 20 - 21 camiones Mc que transportan contenedores refrigerados de 40 pies utilizados para conservar frutas, productos agrícolas, mariscos frescos, y un generador, con un peso total de hasta 900 toneladas de mercancías.El viaje del tren desde la estación de Song Than (Binh Duong) hasta Dong Dang (Lang Son) durará 72 horas y se espera que una vez finaliza el proyecto de mejoramiento de la línea ferroviaria, el tiempo se acortará para poder competir con otros medios de transporte.Según los expertos, la entrada en servicios del tren de contenedores refrigerados satisface las necesidades del transporte de mercancías agrícolas y congelados desde las provincias sureñas a las localidades norteñas del país para consumo doméstico y exportación.La capacidad total de transporte intermodal en la estación Song Than de la ciudad Di An es de un millón 27 mil toneladas de mercancías por año y se prevé que alcanzará dos millones 500 mil toneladas por año para 2025./.