Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA)- Después de cinco años de restauración, el Palacio Kien Trung en la Ciudadela Imperial de Hue , provincia central de Thua Thien-Hue, abrirá sus puertas a los visitantes durante el próximo Año Nuevo Lunar (Tet).El palacio, construido entre 1921 y 1923 bajo el reinado del emperador Khai Dinh (1885-1925), sirvió como espacio de vida y trabajo de Bao Dai (1913-1997), el último rey de la dinastía Nguyen (1802-1945).La construcción incorpora elementos de tres estilos arquitectónicos distintos (tradicional vietnamita, francés e italiano renacentista) para encarnar una era de influencia occidental en Vietnam.Se encuentra entre los cinco palacios principales de la antigua ciudadela real, junto con Thai Hoa, Can Chanh, Can Thanh y Khon Thai. En 1947, el palacio fue destruido por la guerra y sólo quedaron intactos sus cimientos.Desde que obtuvo el reconocimiento de la UNESCO en 1993, el Complejo de Monumentos de Hue ha pasado por el estado de emergencia para desarrollarse de manera estable y sostenible. El Centro de Conservación de Monumentos de Hue trabaja actualmente en expedientes para restaurar el Palacio Can Chanh y Dai Cung Mon (Puerta del Gran Palacio).Thua Thien-Hue es la única provincia de Vietnam y el Sudeste Asiático que alberga cinco patrimonios culturales reconocidos por la UNESCO. Se trata del Complejo de Monumentos de Hue (1993-patrimonio material), Nha Nhac (música real) (2003-patrimonio inmaterial), xilografías de la dinastía Nguyen (2009-patrimonio documental), documentos administrativos de la dinastía Nguyen (2014-patrimonio documental) y literatura grabada sobre la arquitectura real de Hue (2016-patrimonio documental)./.