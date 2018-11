La delegación de la Comisión de Pesca visita la empresa Binh Dinh. (Fuente. VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo apreció los esfuerzos de Vietnam para luchar contra la explotación ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR) y dio a conocer sus evaluaciones en medios de comunicación, tras enviar una delegación al país indochino para inspeccionar la situación actual.Según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam (VASEP), ese grupo, integrado por siete personas y encabezado por el portavoz de la Comisión, Gabriel Mato, realizó del 28 de octubre al pasado día 2 un recorrido por Hanoi y las provincias costeras.La delegación fue recibida por el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, y sostuvo encuentros con autoridades de Vietnam.En las publicaciones en medios de comunicación europeos, los inspectores evaluaron que la nación indochina dio la bienvenida a la delegación y le presentó las medidas y políticas adoptadas al respecto.Los miembros de la Comisión también recibieron informaciones proveídas directamente por empresas y asociaciones de pesca de Vietnam sobre los desafíos y dificultades en la pesca y la cría de productos acuáticos.La delegación europea valoró altamente la actitud abierta, franca y cooperativa de las autoridades, compañías e instituciones vietnamitas, y afirmó que notables avances en la Ley de Productos Acuáticos del país asiático afianzarán, con certeza, su capacidad de resolver y prevenir las acciones ilícitas en las aguas nacionales.Los inspectores también examinaron las nuevas infraestructuras de monitoreo como los Centros de Supervisión de la Pesca en Hanoi y en los puertos marítimos de las ciudades de Quy Nhon (Centro) y Hai Phong (Norte), las cuales mejorarán el cumplimiento de las responsabilidades contra la INDNR.Aplaudieron, al mismo tiempo, la promulgación por Vietnam del Libro Blanco contra la pesca ilegal.No obstante, recalcó que la sobrexplotación debido a la creciente demanda, así como las insuficencias del marco legal, figuran entre las causas de las violaciones por pescadores vietnamitas de aguas extranjeras.La Comisión apreció los esfuerzos políticos de Hanoi, y subrayó que el país dedica suficientes recursos humanos y financieros a la lucha contra la INDNR.Al referirse al Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea, que entrará en vigor en el futuro cercano, puso de relieve la necesidad de clarificar la cooperación bilateral en el combate contra la pesca ilegal en el contexto del Programa de Desarrollo Comercial Sostenible, que forma parte de ese acuerdo.Señaló también que ambas partes deben mantener el diálogo abierto y trabajar en conjunto para resolver los desafíos. Tras valorar que la nueva Ley de Productos Acuáticos y otras vigentes regulaciones relacionadas resultan apropiadas, recomendó a Vietnam a proseguir esa orientación.El 23 de octubre de 2017 la Comisión Europea emitió una advertencia de “tarjeta amarilla” a Vietnam, alegando que los esfuerzos de este país no fueron suficientes para combatir la INDNR.Esa decisión afecta negativamente las exportaciones de productos acuáticos de Vietnam a la Unión Europea. Según la VASEP, las ventas del país indochino a ese mercado en lo que va de año registraron una reducción interanual de entre 20 y 30 por ciento. Además, casi todos los lotes enviados a Europa son examinados, hecho que provocó a los exportadores gastos imprevistos.Ante esa situación, la posibilidad de que Vietnam logre el levantamiento de la tarjeta amarilla o no depende mucho de los resultados del reciente viaje de trabajo de la delegación del Parlamento Europeo. – VNA