El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam realizará sesiones de interpelación durante 2,5 jornadas, centrando en los grupos de renglones de economía integral y macro; economía sectorial; sociocultura; y justicia, asuntos internos y auditoría estatal, informó hoy el presidente del órgano legislativo, Vuong Dinh Hue.En una reunión para revisar los preparativos para las actividades de preguntas y respuestas en el sexto periodo de sesiones de la AN de la XV legislatura, el dirigente exhortó a sintetizar los resultados de las interpelaciones para cada grupo de sectores, a fin de elaborar un proyecto de Resolución al respecto y recolectar la opinión de las agencias relevantes y el Comité Permanente de la AN antes de someterlo a la consideración y decisión del Parlamento.En la cita, el secretario general de la AN y jefe de la Oficina parlamentaria, Bui Van Cuong, presentó un informe sobre la preparación para las sesiones de interpelación El primer ministro Pham Minh Chinh valoró las labores preparativas y dijo que el objetivo de las actividades de preguntas y respuestas es confirmar los resultados que se han logrado y al mismo tiempo evaluar lo que aún queda por aprender, ayudando al Parlamento a implementar la supervisión suprema./.