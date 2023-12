Personas del pueblo étnico Thai en la provincia de Tay Ninh (Fuente:http://m.mattran.org.vn)

Tay Ninh, Vietnam (VNA) El Partido y Estado de Vietnam siempre adoptan numerososas políticas para favorecer a las comunidades de minorías étnicas, a fin de ayudar a los esfuerzos de mantener, preservar y desarrollar la cultura de esos pueblos.



La provincia sureña de Tay Ninh cuenta con muchos grupos étnicos, incluidos Khmer, Cham, Hoa, Ta Mun y Thai, entre otros. Cada uno tiene su propia cultura, lo cual contribuye a crear la unidad en la diversidad cultural de la localidad.



El barrio de Phuoc Trung, comuna de Long Phuoc, distrito de Ben Cau dispone de aproximadamente 30 hogares con 100 personas del pueblo étnico Thai, procedente de la procincia central de Thanh Hoa.



En los años 90 del siglo pasado, al implementar el lineamiento de construcción de nuevas zonas económicas, el grupo étnico Thai fue apoyado por las autoridades provinciales, especialmente en las tierras de producción y, gracias a la asistencia, establizaron gradualmente su vida.



Por otro lado, en la comuna de Hoa Hiep, distrito de Tan Bien, se encuentran más de 230 hogares de la minoría étnica Khmer. Según Dot Dons, una persona prestigiosa del barrio de Chung Rut, en los últimos años, diversas familias han recibido apoyos del Banco de Políticas Sociales para resolver una serie de aspestos socioeconómicos, incluidos el suministro de agua potable y creación de puestos laborales.

Personas del pueblo étnico Thai en la provincia de Tay Ninh en el cultivo (Fuente:http://m.mattran.org.vn)

Recientemente, la Decisión No. 948 aprobó el Plan para implementar el Programa de Objetivos Nacionales para el desarrollo socioeconómico de las áreas de minorías étnicas en la provincia de Tay Ninh en el período 2022-2030 (fase I desde 2022 a 2025), mientras el Comité Popular provincial ha desarrollado el Proyecto número 4 sobre “Inversión en infraestructura esencial, al servicio de la producción y la vida en zonas de minorías étnicas y unidades de servicios públicos en el sector étnico”.



En particular, la provincia invirtió en un crematorio en la comuna de Hoa Hiep, distrito de Tan Bien. Actualmente, el crematorio ya está terminado y está siendo entregado a las autoridades locales para su uso.



De acuerdo con Huynh Bich, una persona prestigiosa en el municipio de Hoa Dong A, comuna de Hoa Hiep, según la costumbre de los Khmer, los muertos serán incinerados. Sin embargo, esta costumbre se ve limitada debido a la densa población y la contaminación ambiental, por lo que la gente recurre a los cementarios.



En ese sentido, destacó el hecho de que las autoridades de Tay Ninh contruyeron dicho crematorio, satisfaciendo los deseos de la población de minorías étnicas aquí.



Además, el 10 de mayo de 2023, el Comité Popular provincial emitió la Decisión No. 1069 por la que se promulga el Plan para implementar la Estrategia de Asuntos Étnicos en el período 2022-2030, con visión hacia 2045 en la provincia de Tay Ninh con muchas metas, cuyo objetivo es crear condiciones para un desarrollo integral entre las minorías étnicas; mejorar los medios de vida y apoyar a los servicios de salud y educación, entre otros, a fin de perfeccionar la calidad de vida y crear recursos entre las minorías étnicas./.