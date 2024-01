El Complejo Paisajístico de Trang An, en la provincia de Ninh Binh, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural Mundial, único patrimonio mixto en el sudeste asiático hasta la fecha. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El impulso del turimo asociado a la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la promoción de valores del patrimonio cultural nacional, con la participación de la comunidad se considera importante para fomentar el desarrollo sostenible.



La actividad se espera que brinde grandes contribuciones al desarrollo socioeconómico de cada localidad, especialmente, las personas que se benefician del patrimonio propio de la comunidad.

Preservar el patrimonio cultural en continuo desarrollo



La doctora Nguyen Thi Thu Trang, del Departamento del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, afirmó que la herencia cultural tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de desarrollo de las industrias culturales.

Sin embargo, ese patrimonio sólo luce conservado cuando se utiliza a servicio del objetivo de desarrollo integral de la gente vietnamita, además, debe ser preservado como un “cuerpo vivo” que ayuda a crear beneficios a la comunidad, enfatizó.



Ninh Binh es la primera y única provincia vietnamita hasta la fecha que posee el patrimonio cultural y natural mixto del mundo: el Complejo Paisajístico de Trang An.



Se trata también del primer patrimonio dual (patrimonio cultural y natural) en el Sudeste Asiático.



Este lugar preserva, explota y promueve eficazmente los valores del patrimonio cultural en el desarrollo socioeconómico y el turismo verde sostenible.



Según la Junta Directiva del Complejo Paisajístico de Trang An, la obra fue reconocida el 25 de junio de 2014 por la UNESCO como el Patrimonio Cultural y Natural Mundial y hasta la fecha, los valores globales y de otros valores de la herencia siempre han sido respetados y preservados.



Mientras la conciencia de la localidad y la comunidad sobre el papel y la importancia de Complejo Paisajístico de Trang An ha aumentado significativamente.

La Bahía de Ha Long, patrimonio natural mundial, tiene valores especiales y paisajes naturales únicos en el mundo. (Foto:VNA)

Por otro lado, las tareas de promoción, divulgación e interpretación de los valores patrimoniales asociados con el desarrollo de la industria del ocio también han sido renovadas regularmente.



Hasta el momento, la imagen y la marca del turismo de Ninh Binh han logrado una gran impronta en los mapas turísticos vietnamita y mundial. La provincia fue votada por revistas y sitios webs de viajes internacionales como uno de los destinos más atractivos de la nación indochina y la región en tres años consecutivos.



El turismo contribuye a la reducción sostenible de la pobreza



El jefe de la Administración Nacional de Turismo de dicha cartera, Nguyen Trung Khanh, evaluó que Vietnam figura entre los 10 países con el crecimiento turístico más rápido del mundo.



La industria sin humo ha brindado aportes a crear posibilidades de consumo doméstico de bienes y servicios, fortalecimiento de desarrollo de otras ramas, reanudación de festivales y artesanías tradicionales y transformación de la estructura económica, señaló.



En particular, ayuda a generar númerosos puestos laborales, como contribución a la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y el mejoramiento del rostro y la vida de las personas en una serie de localidades, comunicó.



Se promueve cada vez más la conexión entre el sector y la preservación de los valores culturales, el patrimonio y el entorno ecológico, contribuyendo al desarrollo socioeconómico local e impulsando el desarrollo del turismo sostenible, sobre todo en las provincias y ciudades de Sapa, Hoi An, Nha Trang, Thua Thien-Hue, entre otros, agregó.



Según Trung Khanh, Vietnam cuenta con diversos potenciales y ventajas en la elaboración y desarrollo de productos y servicios del turismo cultural al disponer de más de 40 mil reliquias y 15 patrimonios culturales inmateriales reconocidos por la UNESCO, así como una serie de aldeas de oficios tradicionales.



El turismo vietnamita sigue siendo altamente valorado en muchas elecciones y premios internacionales.



Más recientemente, Vietnam continuó siendo distinguido como "Destino líder de Asia 2023" y "Destino natural líder de Asia 2023".

Hanoi, capital de Vietnam, conquistó los galardones de "Mejor destino turístico urbano de Asia 2023" y "Mejor destino turístico urbano de Asia para vacaciones de corta duración 2023". Además, el Departamento de Turismo de Hanoi recibió por primera vez el título de "Agencia de gestión turística urbana líder en Asia 2023".



Mientras, la antigua ciudad de Hoi An se alzó con el premio "Ciudad cultural destino líder de Asia 2023"; la "perla verde" Moc Chau ganó por segunda vez el premio "Mejor destino natural local de Asia 2023"; la llamada isla de perla -Phu Quoc- fue honrada como "Destino turístico de isla de lujo líder en Asia 2023"; la provincia de Ha Giang obtuvo por primera vez el título de "Destino turístico emergente líder de Asia 2023"; y la provincia de Ha Nam conquistó, igual por primera vez, el premio "Destino de turismo cultural local líder en Asia 2023".



Esos títulos y laureles constituyen evidencias vívidas para la promoción de los valores patrimoniales en el desarrollo del turismo, economía, sociedad y la creación de medios de vida a favor de las comunidades donde se ubican las herencias, como contribución al equilibrio, protección ambiental e impulso al desarrollo sostenible./.

VNA