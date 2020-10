Canberra (VNA)- El periódico australia no The Conversation publicó un artículo sobre la segunda ola de brote de la pandemia de COVID-19 en Europa y qué puede aprender ese continente de países como Vietnam en la lucha antiepidémica.Al señalar que el número de nuevas infecciones diarias en muchos países europeos superó significativamente la cifra en marzo y abril, después de que se flexibilizaron la mayoría de las restricciones en el verano, el autor sugirió estudiar las experiencias de varias naciones, incluida Vietnam y algunos países del Sudeste Asiático, como Tailandia y Camboya, que controlan bien la propagación de la enfermedad.En particular, la publicación indicó que el recuento de pacientes de COVID-19 en Vietnam se mantiene en más de mil 122 personas, un número bastante bajo en comparación con su población total de casi 100 millones de habitantes.También valoró las primeras medidas de prevención contra la epidemia en el país indochino, incluida la táctica aplicada por las autoridades de salud de realizar las pruebas de manera selectiva y concentrada en personas con alto riesgo, edificios y vecindarios donde se detectan casos confirmados.Otras medidas efectivas de Vietnam destacadas por el medio fueron el amplio rastreo para identificar a las personas en riesgo de exposición al virus, independientemente de los síntomas, así como el establecimiento de instalaciones de cuarentena para los infectados y viajeros internacionales, minimizando la propagación en la comunidad.Gracias a las experiencias de combate contra las epidemias del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y gripe aviar, muchos países asiáticos han sido conscientes de la amenaza del COVID-19 , por lo que implementaron estrictamente el uso de mascarillas y medidas de segregación social, valoró el artículo.Los test selectivos, la comunicación y la participación de la comunidad también son factores muy importantes en la respuesta contra el coronavirus, subrayó./.