Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam es ahora un próspero centro regional con amplio margen para un mayor desarrollo y atrae la atención de inversores extranjeros, según un artículo publicado en la página web moneyweek.com.



El texto señala que Vietnam muestra su dominio en los teléfonos inteligentes y esto se debe, en gran parte, a las enormes inversiones del gigante surcoreano Samsung.



Vietnam tiene la intención de pasar de los trabajos de ensamblaje eléctrico y textiles “que requieren mucha mano de obra” a sectores más rentables, como el de los semiconductores. El capital extranjero está dispuesto a ayudar, dada la creciente presión para diversificar las cadenas de suministro.



Según el autor del artículo, la floreciente economía de Vietnam ha permanecido fuera del radar para la mayoría de los inversores extranjeros por una sencilla razón: aún no está clasificado como mercado emergente por MSCI. El principal compilador de índices sigue considerando al país como un “mercado fronterizo”, colocando sus acciones en la misma categoría que Benín, Kazajstán y Serbia.



Una mejora al estatus de mercado emergente (ME) provocaría grandes entradas de fondos que siguen el índice de referencia de los ME, lo cual daría un impulso a las acciones locales de aproximadamente entre cinco y ocho mil millones de dólares.

Las acciones vietnamitas devienen el componente más grande del sector de los mercados fronterizos, y los inversores extranjeros han pasado los últimos años apostando a que una mejora para una economía emergente tan dinámica era sólo cuestión de tiempo.



El artículo también destaca que Vietnam ha enfrentado últimamente una inflación más leve que muchas economías occidentales, lo cual permitió al banco central recortar las tasas de interés cuatro veces este año. Esto ha hecho que los inversores minoristas comunes y corrientes invadan el mercado en busca de mejores rendimientos que los disponibles en los depósitos bancarios. Nunca hay un momento aburrido en el mercado vietnamita.



Para los inversores, la naturaleza volátil del mercado bursátil local significa que Vietnam aún no es alguien que deba colocarse en el centro de una cartera, pero aun así merece un bocado.



Cuando se produzca una mejora, las acciones vietnamitas disfrutarán de una tremenda sacudida. Incluso como mercado fronterizo, Vietnam es una apuesta convincente./.