Phu Quoc, Vietnam (VNA) - Kim Ji-won, reportera del periódico surcoreano Chosun Ilbo, tuvo unas vacaciones de tres días y dos noches en la isla Phu Quoc de la provincia vietnamita de Kien Giang, en febrero de 2024. A continuación se muestra el artículo original de la autora sobre su viaje, publicado en Chosun Ilbo el 9 de abril:



"Ha pasado un tiempo desde que tomé un vuelo nocturno. Después de seis horas, llegamos a Phu Quoc cuando todavía estaba completamente oscuro. No hubo tiempo para sentir la emoción de poner un pie en una nueva tierra, fui directo al hotel y me metí en la cama. No podía imaginar que unas horas más tarde, despertaría con el hermoso amanecer. La brillante luz del sol reflejada en el mar azul esmeralda me hizo sentir como si todavía estuviera soñando.



No hay duda de que Phu Quoc es el destino más atractivo del Sudeste Asiático para los turistas surcoreanos luego de la pandemia de COVID-19. Cuesta más de 10 años para que Phu Quoc, una isla conocida simplemente por el cultivo de pimientos y la producción de salsa de pescado, se convirtiera en "Las Maldivas de Vietnam".



Hasta ahora, la isla todavía está orgullosa por contar con paisajes naturales prístinos y refrescantes, y más de la mitad de su superficie está designada como reserva de la biosfera por la UNESCO. Especialmente, me impresionó la zona sur de Phu Quoc en la que Sun Group está invirtiendo y desarrollando fuertemente. Los visitantes pueden disfrutar de sus vacaciones en hermosas playas o embarcarse en actividades de aventura en el gigantesco parque de diversiones.



La playa de Kem (Crema), la primera impresión de Phu Quoc



A pesar de no haber dormido mucho y sentirme desorientado por el largo vuelo, logré levantarme de la cama para dirigirme al balcón, cautivado por el sol que asomaba en el horizonte. Rápidamente me puse una chaqueta fina y me dirigí a la playa de Kem (Crema), frente al hotel. Se dice que esta es la única playa en Phu Quoc con arena blanca y suave, parecida a la crema, de ahí su nombre: La playa de Kem.

La playa de Kem con su belleza paradisíaca

Me quité las sandalias y caminé lentamente sobre la suave y tersa "arena de crema". Fue refrescante sentir la arena fina entre los dedos de los pies, con las olas rompiendo como un capuchino espumoso. Después de una caminata de unos 10 minutos, el cielo rosado y el mar recuperaron gradualmente su color azul original. Los turistas acudieron en masa a la playa para disfrutar del cálido sol de la mañana. La tranquila playa rápidamente se volvió animada.



La mayoría de los vuelos de Corea del Sur a Phu Quoc llegan alrededor de las cinco o seis de la mañana. Por lo tanto, suele faltar más de medio día antes del horario de check-in en el hotel. Si te alojas en un hotel en la parte sur de Phu Quoc, ¿por qué no comenzar tu viaje en la playa de Kem?



A sólo 20 minutos del aeropuerto al hotel, podrás sumergirte en el agua clara del mar, la suave arena entre los dedos de los pies y la refrescante brisa marina. Phu Quoc te dejará la primera impresión de una experiencia que satisface los cinco sentidos.



"Pueblo" de estilo europeo junto al mar con vistas de un millón de dólares

El Pueblo del Atardecer recuerda a la reportera de las coloridas Cinque Terre en Italia



No te detengas demasiado para tomar fotos en los coloridos callejones del Pueblo del Atardecer porque lo más destacado de tu viaje a Phu Quoc aún está por llegar. Pasando por un edificio que se asemeja al Coliseo Romano, llegarás a la estación del teleférico que lleva a la isla de Hon Thom. Con una longitud de unos ocho kilómetros, está reconocido por Guinness como el teleférico de tres cuerdas más largo del mundo. Te sorprenderán en el teleférico las increíbles vistas del mar azul y de todo el Pueblo del Atardecer.



