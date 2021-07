Empleados de BIENDONG POC asisten a consultas médicas antes de recibir la vacuna contra el COVID-19 (Foto: Petrovietnam

Supervisan a personas que entran y salen de la planta de fertilizantes de Ca Mau (Foto: Petrovietnam)

Hanoi (VNA)- El Grupo Nacional de Petróleo y Gas de Vietnam (Petrovietnam) se esfuerza por implementar el “doble objetivo” de mantener las actividades comerciales y de producción, a la par de combatir el COVID-19, en pos de garantizar la seguridad absoluta de sus trabajadores, sin dejar que la epidemia interrumpa sus operaciones.En ese sentido, Petrovietnam y sus filiales implementan activamente el lema “tres en el lugar”: producción en lugar-comer en el lugar-descansar en el lugar, para los empleados que trabajan en las fábricas, proyectos y obras de la industria.Desde principios del año hasta la fecha, Petrovietnam aseguró la implementación eficiente de las labores de prevención y lucha contra el COVID-19, así como superó las tareas trazadas, convirtiéndose en un punto brillante de la economía nacional en medio de un periodo difícil.Actualmente, la cuarta ola del COVID-19 evoluciona de manera complicada y se propaga en numerosas provincias y ciudades de todo el país, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh y las localidades sureñas, donde se ubican muchas empresas petroleras y proyectos gasíferos.Al darse cuenta que la epidemia afectará seriamente el funcionamiento de las plataformas, desde los primeros días del brote del coronavirus, las filiales de Petrovietnam, como la empresa conjunta de petróleo y gas ruso-vietnamita Vietsovpetro, la Corporación de Exploración y Explotación de ese rubro (PVEP) y la firma de Bien Dong (BIENDONG POC), desplegaron una serie de medidas preventivas y de respuesta a emergencia ante posibles escenarios.En particular, PVEP suspendió temporalmente el envío de personal para la inspección, supervisión, mantenimiento y reparación en las plataformas gasíferas, si no es estrictamente necesario.También exigió a los trabajadores de turno llegar a Vung Tau una semana antes de partir a las plataformas, además de someterse a una prueba de RT-PCR el día previo de su salida del continente.Mientras, BIENDONG POC lanzó desde el pasado 14 de julio un programa que divide el trabajo en alta mar en tres turnos, incluido uno de producción en el mar, uno en Ciudad Ho Chi Minh y otro en la provincia de Ba Ria-Vung Tau.En caso de detectarse un caso de infección por COVID-19, el tiempo de trabajo en la plataforma y los cambios de turno se extenderán más de lo habitual de tres semanas (de cuatro a cinco semanas o hasta que se controle la epidemia).Doan Mai Lam, jefe de la plataforma Hai Thach-Moc Tinh, dijo que en la situación actual, la tarea más importante de BIENDONG POC es lograr el “objetivo dual", por lo que sus colegas se comprometen a cumplir estrictamente las políticas y regulaciones del Estado, el Grupo y la compañía en materia de prevención de enfermedades, en un esfuerzo por contribuir a superar los desafíos actuales.Con el objetivo de garantizar la seguridad absoluta para las fábricas e instalaciones de producción en la nueva situación, las plantas de fertilizantes de Phu My y Ca Mau también elevaron el nivel de prevención antiepidémica al aplicar la cuarentena concentrada in situ para todos los empleados, asegurando los negocios frente a la escasez y aumento de precios de ese rubro.En paralelo a la implementación del lema "tres en el lugar", Petrovietnam y sus unidades también coordinan activamente con el Ministerio de Salud y las autoridades relevantes para acceder de manera oportuna a las vacunas contra el COVID-19 y aplicar las inyecciones para los funcionarios y trabajadores, especialmente aquellos que laboran directamente en las obras de petróleo y gas.Hasta la fecha, Petrovietnam realizó de manera segura la vacunación para casi 10 mil trabajadores, incluidos expertos extranjeros.En la reunión de junio pasado, el director general de Petrovietnam, Le Manh Hung, enfatizó que una de las tareas clave del Grupo para el próximo período radica en continuar implementando sincrónicamente soluciones para controlar el COVID-19 y promover la coordinación en la búsqueda de fuentes de vacunas, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y las actividades de comercio y producción./.