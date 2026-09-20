Phu Quoc se perfila como “nuevo polo de crecimiento” en el mapa turístico de Vietnam

An Giang, 19 sep (VNA) – La Resolución 26-NQ/TW, promulgada el 22 de agosto de 2026, identifica oficialmente a Hanói, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang como los tres grandes polos de crecimiento turístico del país y, al mismo tiempo, abre una nueva orientación estratégica al situar a Phu Quoc como un nuevo polo de crecimiento en proceso de formación.



En el mapa del desarrollo turístico hasta 2030, además de las tres grandes ciudades mencionadas, la Resolución establece una orientación específica para que la “Isla de la Perla”, Phu Quoc, avance gradualmente hacia la consolidación de un centro de turismo de resorts y ocio marítimo de alta gama, con capacidad para competir a escala internacional y atraer eventos de categoría mundial.



Lo singular es que, mientras los polos de crecimiento establecidos hasta ahora son grandes centros urbanos, Phu Quoc es una isla a la que se asigna la expectativa de desempeñar un papel dinamizador similar.



El término “gradualmente” empleado en la Resolución traza una hoja de ruta clara para esta transformación estratégica: llevar a Phu Quoc más allá de la condición de destino turístico convencional y convertirla en un espacio de desarrollo capaz de generar un nuevo impulso para el crecimiento de todo el sector turístico nacional.

La Zona Especial de Phu Quoc ha sido elegida como sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027, lo que abre nuevas oportunidades para la Isla de la Perla en la nueva era de desarrollo de la nación y brinda la posibilidad de convertirse en uno de los principales destinos emblemáticos para grandes eventos, conocido en todo el mundo. En la imagen: el Puerto de An Thoi, Phu Quoc. (Fuente: VNA)

Esta nueva posición no es fruto de la casualidad, sino del resultado de un largo proceso de planificación y acumulación de capacidades en materia de infraestructura y desarrollo de mercado. La planificación general con visión hasta 2040 orienta el desarrollo de Phu Quoc como una ciudad marítima e insular de categoría I, al tiempo que avanza la creación de la Zona Especial de Phu Quoc y la culminación de mecanismos y políticas específicas para la isla.



La evolución del mercado constituye una de las evidencias más claras de su atractivo. En 2025, la Isla de la Perla recibió alrededor de 8,1-8,3 millones de visitantes, entre ellos 1,8-1,9 millones de turistas internacionales, y generó ingresos de 44 billones de dongs. El crecimiento siguió acelerándose: solo en los primeros siete meses de 2026, Phu Quoc recibió alrededor de 6,8 millones de visitantes y registró ingresos por 36,446 billones de dongs, con una creciente presencia de turistas procedentes de mercados internacionales como Corea del Sur, India, Rusia, China y Polonia.



En particular, la celebración de la Semana de Líderes Económicos de la APEC 2027 está dando un impulso sin precedentes al desarrollo de las infraestructuras de la isla. Los 21 proyectos destinados a este evento representan una inversión total de hasta 137,138 billones de dongs.



Entre ellos destaca la ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc para cumplir los estándares 4E de la OACI, con una superficie de 1.050 hectáreas, así como la aceleración de la construcción de la Terminal T2. También figuran el Centro de Convenciones APEC y un centro multifuncional de espectáculos, con una inversión cercana a los 22 billones de dongs y desarrollado por el sector privado bajo el modelo de asociación público-privada (APP). Estas obras no solo servirán para un evento puntual, sino que sentarán las bases a largo plazo para impulsar el turismo MICE, la economía nocturna y una cadena de grandes eventos internacionales.



Convertirse en el “cuarto polo” implica que Phu Quoc deberá afrontar estándares más exigentes. La isla no puede limitarse a aumentar el número de visitantes, sino que deberá prolongar su estancia, elevar el gasto turístico y aumentar el valor añadido generado por su ecosistema de servicios de alta gama.



Al mismo tiempo, el rápido proceso de urbanización y la fuerte afluencia de inversiones deberán avanzar de forma paralela a la protección del medio ambiente y el paisaje, así como a la preservación de los valores ecológicos propios de la isla.



La Resolución 26-NQ/TW todavía no denomina a Phu Quoc “el cuarto polo de crecimiento”, pero ya ha trazado una hoja de ruta clara para que la isla consolide gradualmente su nueva posición dentro de la estructura económica y turística de Vietnam y en el escenario internacional./.