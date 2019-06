Ciudad Ho Chi Minh, 19 jun (VNA)- Más de 40 años de trabajo en la creación de imágenes mediante pequeñísimas piezas de maderas sobre una superficie plana, conocida como marquetería, el artista Nguyen Trung Ky (Ciudad Ho Chi Minh) es uno de los pioneros en la introducción y desarrollo de este arte en Vietnam.

El artista vietnamita de pinturas de marquetería Nguyen Trung Ky (Fuente: VNA)

En los años 80 del siglo pasado, Nguyen Trung Ky junto con sus amigos de Ciudad Ho Chi Minh se especializaron en la creación de pinturas de impasto, y algunos de sus productos han sido exportados a Europa. Por su habilidad, fue contratado por una empresa estadounidense para trabajar en el diseño y corte de productos domésticos.



Durante su tiempo en esta compañía, recibió instrucción de colegas extranjeros y aprendió las técnicas de marquetería, un arte occidental de trabajo sobre la madera. A partir de las texturas naturales de la madera, con un emparejamiento creativo, han creado únicas únicas y profundas, y eso es lo que lo impresiona mucho de este tipo de creación. Después de cuatro años de labor en la empresa, dejó el trabajo para estudiar y crear incesantemente con las texturas de madera.



Debido a que no es una profesión tradicional del país, Trung Ky tuvo muchas dificultades para componer una imagen de marquetería. Además, en aquel momento en el mercado nacional no había chapas de madera (piezas finas de madera de 0,6 mm aproximadamente de grosor), la materia prima principal, por lo que tenía que importarlas desde el extranjero. Buscaba informaciones en internet sobre el arte de hacer pinturas de marquetería para aprender por sí mismo. Entonces, con el amor por este arte, la paciencia, el entusiamo y el autoestudio, finalmente dominó la técnica y se convirtió en uno de los pioneros en el desarrollo de pinturas de marquetería en Vietnam.

Según el artista, crear una pintura completa de marquetería requiere varias etapas complicadas, tales como esbozar ideas, elegir las chapas adecuadas, cortar y afinar los detalles. Dejar la chapa abajo del boceto, luego usar un cuchillo especializado para recortar los detalles en la chapa y pegar estos detalles recortados sobre el cuadro. De esta manera, seguir cortando los detalles, organizar y pegar hasta que se complete la imagen.El tiempo para completar un trabajo depende de la complejidad de los detalles de la pieza. "Hay obras que termino en unos pocos días, pero hay otras que tienen miles de pequeños detalles y me demoro hasta tres años para completarlas", comentó el pintor Trung Ky.Las obras de marquetería tienen muchos pequeños detalles, por lo que la persona que realiza este trabajo requiere de mucha destreza, meticulosidad y cuidado; un error puede dañar una obra. Las pinturas de marquetería no tienen muchos colores, sino solo los tonos principales de la veta natural de la madera y el color de la madera quemada por arena de acuerdo con la creatividad del artista. Por ello, es extremadamente difícil encontrar patrones de madera natural adecuados, los cuales son completamente diferentes, por lo que es casi imposible tener dos obras de marquetería idénticas.Con habilidades especializadas, Nguyen Trung Ky ha creado una variedad de obras de marquetería. En particular, está enfocando en la creación de marqueterías asociadas con el paisaje, la tierra natal, el país y la gente. Actualmente, sus piezas están disponibles en algunos sitios turísticos de todo el país y algunas de sus obras han sido exportadas a países europeos."Siempre he querido promover la imagen, el país y la gente de Vietnam al extranjero a través de las propias pinturas", dijo Trung Ky.Anteriormente, en 1987, el artista presentó seis obras de marquetería en la Exposición Nacional de Economía - Tecnología en Hanoi y ganó tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. - VNA