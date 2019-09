El entorno del foro (Foto: VNA)

El evento, auspiciado por la Oficina Nacional de Comercio e Industria (VCCI), con el apoyo del Centro Internacional de Arbitraje de Vietnam (VIAC), los directivos del proyecto ARISE Plus de la Unión Europea (UE), y la Asociación de Empresas de Servicio Logístico de este país (VLA), forma parte de la propuesta gubernamental, destinada a impulsar la cooperación comercial e inversionista bilateral entre la nación indochina y sus países socios estratégicos importantes.Al intervenir en el acto inaugural, Nguyen Vu Kien, subjefe del Departamento de Relaciones Exteriores de la VCCI, destacó la necesidad de establecer un mecanismo de consulta para asistir a las empresas a resolver por sí mismas los problemas relacionados con los procedimientos administrativos para el comercio exterior y el servicio de despacho aduanero, lo que garantizará la transparencia y justicia en el derecho de los involucrados.Esa solución no solo contribuye a mejorar la operación de los negocios, el intercambio comercial entre los países miembros de la ASEAN, sino que también impulsará el desarrollo de un ambiente empresarial favorable, positivo y armónico en toda la región.Por su parte, Paul Mandl, jefe del proyecto ARISE Plus, presentó el Portal de la ASEAN, o ASSIST (assist.asean.org), una herramienta en línea, que se desarrolla bajo su programa, y se dedica a proveer informaciones sobre leyes, regulaciones, estándares, y soluciones, para facilitar la exportación a los mercados del bloque regional, especialmente el proceso de transportación de las mercancías, la implementación de los servicios, y los procedimientos aduaneros.ASSIST es un sistema útil, libre de adhesión legal, y gratis, el cual facilita el contacto entre las autoridades de los países integrantes de la ASEAN y las compañías que enfrentan dificultades para acceder a ese mercado.Paoblo R. Vergano, especialista sobre la facilitación comercial de ARISE Plus, afirmó que el ASSIST resuelve los problemas relacionados con el impuesto, y el no arancel, así como los de servicios transfronterizos, y los de limitación inversionista./.