Po Klong Garai: torres Cham que preservan siglos de historia

Khanh Hoa (VNA) - Situadas en lo alto de la colina Trau, en el barrio de Do Vinh, provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, las torres de Po Klong Garai atesoran siglos de tradición arquitectónica Cham y siguen siendo un lugar sagrado donde esta comunidad mantiene vivos sus rituales ancestrales y su patrimonio cultural.



El complejo está formado por tres estructuras principales: la Torre Chinh (Principal), la Torre Cong (Puerta) y la Torre Lua (Fuego).



La Torre Principal, de unos 20,5 metros de altura, presenta una base cuadrada y una cubierta escalonada que se estrecha hacia la cima. Por su parte, la Torre del Fuego destaca por su característico tejado curvo en forma de barco, que contrasta con el resto del conjunto. Los muros de ladrillo están decorados con columnas, hornacinas, motivos de flores de loto y diversos diseños ornamentales.



Nguyen Thi Thu, exdirectora del Centro de Investigación Cultural Cham de Ninh Thuan, señaló que el valor del conjunto va más allá de su arquitectura y se extiende al simbolismo religioso de sus imágenes sagradas. Entre ellas destaca el Mukhalinga, una representación que combina el símbolo del linga con el rostro del rey venerado. Esta figura refleja la adaptación de las creencias religiosas procedentes de la India por parte del pueblo Cham, que vinculó a Shiva con el rey Po Klong Garai.



Según los registros históricos, el complejo fue construido a finales del siglo XIII o durante el siglo XIV. En sus orígenes estuvo dedicado al culto de Shiva, pero posteriormente se convirtió en un lugar de veneración del rey Po Klong Garai, a quien se atribuye el impulso de la agricultura y el desarrollo de los sistemas de riego.



A diferencia de muchos otros monumentos antiguos, las torres de Po Klong Garai mantienen una estrecha relación con la vida cotidiana y espiritual de la comunidad Cham.



En el recinto continúan celebrándose ceremonias tradicionales en honor al rey, que contribuyen a transmitir las prácticas culturales de generación en generación. Entre las festividades más destacadas figura el festival anual Kate, que congrega a numerosos residentes y visitantes.



Duong Ngoc Kha Quyen, una mujer Cham de la comuna de Phuoc Hau, en la provincia de Khanh Hoa, afirmó que preservar Po Klong Garai significa proteger no solo un antiguo conjunto arquitectónico, sino también la historia y los valores culturales de su pueblo.



Expresó su deseo de que el monumento se conserve para que las generaciones más jóvenes puedan conocer mejor sus raíces y sentirse orgullosas de su identidad cultural.



Declarado monumento nacional especial en 2016, el complejo requiere una estrategia integral de conservación que proteja tanto sus estructuras arquitectónicas como los valores culturales vinculados a la comunidad Cham.



Según Nguyen Thi Thu, las labores de restauración deben sustentarse en investigaciones científicas y respetar las características originales del monumento. Asimismo, subrayó la importancia de consultar a los miembros de la comunidad Cham sobre la gestión, conservación y promoción del sitio.



Bajo el sol y los vientos de la región central de Vietnam, las torres de la colina Trau se erigen como testimonio perdurable de la historia y el talento arquitectónico del pueblo Cham. Más allá de su valor histórico, constituyen un símbolo vivo de su identidad cultural y religiosa, profundamente arraigado en la vida de la comunidad actual./.

VNA