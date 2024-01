Central hidroeléctrica Song Lo (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Dada la actual demanda, es muy poco probable que los precios de la electricidad bajen, según afirmó Nguyen Anh Tuan, director general del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), en una conferencia organizada en Hanoi.



Anh Tuan dijo que al sumar los desafíos financieros que enfrenta EVN, las pequeñas disminuciones en los precios del combustible no tienen un efecto lo suficientemente significativo para reducir los precios de la electricidad.



Según Anh Tuan, normalmente la producción hidroeléctrica de Vietnam representa el 35% de la producción total. Sin embargo, debido a las sequías de 2023, muchos embalses de energía hidroeléctrica se encontraban en niveles de agua muerta, lo cual hizo que la energía hidroeléctrica representara solo el 28,4% de la producción total.



Mientras tanto, la energía térmica alimentada por carbón, que normalmente representa el 33,2%, logró llegar al 46,2% de la producción total en 2023. Las turbinas de gas y la energía térmica alimentada por petróleo, que normalmente representan el 10,3%, ocuparon el 9,8%. La electricidad importada tuvo una participación muy baja del 1,46%, y las energías renovables con una capacidad instalada del 26,9% sólo alcanzaron el 13% de la producción.



Por ahora, la energía hidroeléctrica sigue siendo la producción más estable, pero sólo puede satisfacer menos de un tercio de la demanda de electricidad del país. La energía renovable sigue siendo costosa debido a políticas de incentivos anteriores, que han elevado sus precios hasta 9,35 centavos de dólar por FiT1, superior a los costos minoristas de la electricidad de EVN.



"Con nuestra estructura de producción, el costo de producir electricidad depende principalmente de los recursos naturales. A medida que los recursos se agotan, el costo aumentará. Esto debe comunicarse claramente a nuestros clientes", afirmó Anh Tuan.



Según EVN, el coste total medio de generación, transmisión y distribución de electricidad es de dos mil 92 dong vietnamita (VND) por kWh (24 mil dongs vietnamita equivale a un dólar), mientras que el precio de venta es de mil 950 VND/kWh.



"De los dos mil 92 VND/kWh, el costo de producción de comprar electricidad de unidades EVN y empresas no EVN es de aproximadamente mil 620 VND/kWh, equivalente al 80% de nuestros costos operativos totales. En otros países, el costo de comprar electricidad suele ser alrededor del 50% en comparación con el precio de venta, y el 50% restante se asigna a la transmisión, distribución y gestión operativa. Mientras tanto, sólo tenemos el 20% para estos procesos, lo que hace muy difícil para EVN y sus unidades equilibrar nuestros libros", explicó.



Los esfuerzos de EVN por optimizar costos y mejorar los ahorros en los últimos años no han producido resultados significativos, al menos no suficientes para abordar sus desafíos financieros. Por lo tanto, son necesarios ajustes a las políticas minoristas de precios de la electricidad en 2024 para abordar las dificultades financieras de EVN./.

VNA