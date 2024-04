Ninh Thuan, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, asistió hoy en esta provincia central a la inauguración de la autopista Cam Lam- Vinh Hao y el acto de apertura al tráfico de la Dien Chau- Bai Vot, obras que forman parte de la autopista Norte- Sur del país.El premier destacó los esfuerzos de los obreros y de los comités de gestión de los proyectos por cumplir el plan trazado en la construcción de las mencionadas obras y reiteró la atención del Partido Comunista y del Estado al desarrollo sincrónico de la infraestructura, considerado como uno de los tres avances estratégicos del país.Subrayó que el desarrollo del tráfico abrirá nuevos espacios de desarrollo, especialmente favorecerá la formación de áreas urbanas, zonas industriales, de servicios y turísticas; y reducirá los costos de logística; a la par de promover la producción y los negocios; aumentar el ingreso presupuestario y facilitar el traslado de los pobladores.La autopista Cam Lam - Vinh Hao, de casi 78,5 kilómetros de longitud y una inversión total de 357 millones de dólares, traspasa por las provincias de Khanh Hoa, Ninh Thuan y Binh Thuan.Mientras, la pista Dien Chau - Bai Vot, de 50,5 kilómetros de longitud, que conecta las provincias de Nghe An y Ha Tinh, cuenta con una inversión de 440 millones de dólares.De acuerdo con fuentes oficiales, con una longitud total de 129 kilómetros de los dos tramos mencionados, se elevó la longitud de la parte que entró en funcionamiento a 1,226 kilómetros, del total de más de dos mil kilómetros según la planificación de la autopista Norte – Sur, que se extiende desde la puerta fronteriza de Huu Nghi, provincia de Lang Son, hasta la ciudad de Nam Can, provincia de Ca Mau.El premier atribuyó tal logro al liderazgo sabio del Comité Central del Partido Comunista y a los esfuerzos del sector de transporte y de los comités de gestión, empresas, licitadores y realizadores de los mencionados proyectos.Exigió a las autoridades de Nghe An, Ha Tinh, Khanh Hoa, Ninh Thuan y Binh Thuan seguir mejorando las condiciones de vida de los pobladores y aprovechar al máximo los beneficios brindados por las autopistas para impulsar el desarrollo socioeconómico local.Con anterioridad, el mismo día el premier realizó una visita a la heroína del Trabajo Ho Thi Luom./.