Hanoi (VNA) – El primer ministro Pham Minh Chinh destacó la importancia de acelerar la reforma de los procedimientos administrativos y la mejora del entorno empresarial y de inversiones, al presidir hoy la sexta reunión en línea del Comité Directivo para la Reforma Administrativa del Gobierno.Al concluir la reunión, Pham Minh Chinh, que también es jefe del Comité Directivo, afirmó que la reforma del aparato organizativo se ha llevado a cabo de forma drástica, con muchos cambios positivos.El Gobierno y el Primer Ministro emitieron resoluciones, directivas y despachos oficiales pidiendo acelerar el desembolso del fondo de inversión pública, mejorar el entorno de inversión y negociación de bonos corporativos, la reforma de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de la disciplina y el orden, dijo.El premier señaló que desde 2021 se han abolido o simplificado cerca de dos mil 500 regulaciones comerciales y los ministerios han reducido y simplificado 437 procedimientos administrativos relacionados con los documentos de los ciudadanos.También se prestó especial atención a la reforma institucional y el desarrollo de leyes, dijo y destacó que desde principios de año, el Gobierno ha presentado numerosas leyes a la Asamblea Nacional, ha celebrado ocho reuniones temáticas sobre desarrollo de leyes y ha emitido 79 decretos.Al mismo tiempo, se han promulgado varias instituciones y políticas importantes sobre asuntos públicos y servidores públicos, continuó.La transformación digital nacional y la construcción de un gobierno digital se han implementado de manera drástica y práctica. Como resultado, la tasa de solicitudes de procedimientos administrativos presentadas en línea a ministerios y agencias aumentó 1,5 veces desde 2022 hasta el 80,7% de todos los expedientes, y la tasa de solicitudes presentadas a las administraciones locales aumentó 1,8 veces hasta el 6,5%.Las 63 localidades completaron la conexión y el intercambio de datos entre la base de datos nacional de población y los portales de procedimientos administrativos, emitieron 84,7 millones de tarjetas de identificación con chip y verificaron 91,2 millones de unidades de información en la base de datos de la seguridad social.El jefe de Gobierno subrayó con franqueza algunas deficiencias en el trabajo, como la conciencia y la responsabilidad; y destacó que la dirección y administración en determinados ministerios, administraciones y localidades aún no es drástica.Los mecanismos y políticas siguen siendo contradictorios y superpuestos. Los mecanismos y políticas siguen siendo contradictorios y superpuestos. La capacidad de los funcionarios y empleados públicos en determinados lugares aún no cumple con los requisitos y el cumplimiento de la disciplina no es estricto. Mientras tanto, la coordinación entre agencias y unidades no es lo suficientemente oportuna y efectiva, añadió.En cuanto a las tareas y soluciones en los próximos tiempos, Pham Minh Chinh pidió a los miembros del Comité Directivo promover su liderazgo para cumplir con las tareas de reforma administrativa para 2023, con un enfoque en la reforma de las instituciones, los procedimientos administrativos, el aparato administrativo estatal, el régimen de asuntos públicos, las finanzas públicas y la construcción y desarrollo de un Gobierno electrónico y Gobierno digital.El premier enfatizó la necesidad de mejorar el sentido de responsabilidad y actividad de los funcionarios, tomar medidas flexibles y activas en la implementación de las tareas de reforma administrativa, impulsar la descentralización del poder y la asignación de recursos junto con la inspección, supervisión y control del poder, y hacer cumplir estrictamente la disciplina administrativa.Además, exigió a los ministerios, sectores y localidades continuar revisando y reformando su metodología de trabajo, poner en juego el papel de sus líderes para cumplir fructíferamente las tareas de reforma administrativa e incrementar el diálogo con las personas y las empresas para comprender la situación y ordenar la solución de los obstáculos./.