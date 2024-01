El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el seminario. (Foto: VNA)

El primer ministro Pham Minh Chinh y representantes de ministerios, sectores e inversores participantes en el seminario. (Foto: VNA)

Davos (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh presidió el 17 de enero (hora local) un coloquio sobre el potencial y las oportunidades de inversión en el mercado financiero de Vietnam, con la participación de representantes de los principales bancos y fondos de inversión del mundo.El evento fue coorganizado por el Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam, la Embajada de Vietnam en Suiza, la Asociación bancaria de Suiza y los grupos Vinacapital y CT Group.En el seminario, los delegados se centraron en evaluar el mercado financiero de Vietnam en 2023 y las oportunidades de inversión en los próximos años; modelos y experiencias en la construcción de centros financieros internacionales y recomendaciones para Vietnam; y planes de inversión en Vietnam de las corporaciones financieras mundiales.En su intervención, el primer ministro Pham Minh Chinh reconoció, agradeció y acordó con ministerios, sectores y representantes de bancos y fondos de inversión financieros mundiales sobre el establecimiento de un grupo de trabajo para la investigación y la consulta de construcción de un centro financiero en Vietnam, encabezado por el excanciller alemán Philipp Rösler, el ministro de Planificación e Inversión Nguyen Chi Dung y el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh Phan Van Mai.Tras informar a los delegados sobre la situación de Vietnam después de casi 40 años de renovación, Minh Chinh reveló la meta del país de convertirse en uno en desarrollo con industria moderna e ingreso mediano alto en 2030 y uno desarrollado con ingreso alto para 2045.Para tal objetivo, dijo, el país se centrará en el desarrollo sostenible basado en tres pilares: la democracia socialista, el estado de derecho socialista y la economía de mercado con orientación socialista.Durante este proceso, no sacrifiquemos el progreso, la justicia social y el medio ambiente a cambio de un mero crecimiento económico, ratificó, y reiteró la política de poner a las personas en el centro, el sujeto y el objetivo más importantes en todas las políticas de desarrollo.En la actualidad, dijo, Vietnam implementa tres avances estratégicos, que incluye: construir y perfeccionar las instituciones y leyes; reformar los trámites administrativos, formar recursos humanos de alta calidad; desarrollar la infraestructura estratégica, especialmente la de transporte.Compartió que el país está renovando las antiguas fuerzas impulsoras del desarrollo - exportación, consumo e inversión – y añadiendo nuevos motores que son la economía digital, verde, circular y colaborativa.Expresó su esperanza de que los grupos y fondos de inversión globales compartan experiencias y brinden asesoramiento de instituciones, políticas y soluciones adecuadas para desarrollar un centro financiero en Vietnam.También pidió a los socios extranjeros que apoye al país en el proceso de mejorar las calificaciones crediticias nacionales y los estándares de contabilidad, auditoría e informes financieros, creando una base importante para el desarrollo exitoso del centro financiero internacional en el futuro.Además, propuso que estudien la posibilidad de invertir y reestructurar bancos débiles en Vietnam; apoyen al país en la formación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad en los sectores de servicios financieros para cumplir con los estándares y de acuerdo con las necesidades del mercado global.El jefe del Gobierno afirmó que el Gobierno creará todas las condiciones favorables para que los inversores extranjeros en general y suizos en particular inviertan y hagan negocios de manera eficaz y sostenible en Vietnam; y se comprometió a proteger sus derechos e intereses legítimos.En el coloquio, representantes de ministerios y sectores vietnamitas respondieron a preguntas relacionadas con el sistema legal sobre el desarrollo del mercado financiero en general y las actividades del centro financiero en particular; las regulaciones contra el lavado de dinero y la gestión de las operaciones bancarias; la hoja de ruta de construcción del centro financiero , entre otros. /.