Conferencia para anunciar la planificación de la provincia de Tra Vinh. (Foto: VNA)

Tra Vinh, Vietnam (VNA)- El primer ministro, Pham Minh Chinh, realizó una visita de trabajo en la provincia sureña de Tra Vinh, donde participó en el inicio de la construcción del puente Dai Ngai y en el acto de anuncio de la Planificación de Tra Vinh en período 221-2030, con visión a 2050.El puente Dai Ngai sobre el río Hau, ubicado en la autopista 60 que conecta las provincias de Tra Vinh y Soc Trang, tiene un punto de partida que cruza la Carretera Nacional 54 en la comuna de Hung Hoa, distrito de Tieu Can, provincia de Tra Vinh y un punto final que cruza la Carretera Nacional al sur del río Hau en la comuna de Long Duc, distrito de Long Phu, provincia de Soc Trang.Toda la ruta del proyecto del puente Dai Ngai tiene una longitud de más de 15 km, incluidos cinco intersecciones y siete puentes, con una inversión total de unos 330 millones de dólares. Se prevé que la obra entre en servicios antes de 2026.Se trata de un proyecto estratégico y un importante eje de tráfico costero que conecta con las provincias del delta del Mekong; una vez completado, acortará la distancia de unos 80 kilómetros desde Ca Mau a través de Soc Trang, Bac Lieu hasta Ciudad Ho Chi Minh en comparación con viajar por la actual Carretera Nacional 1.Al intervenir en la ceremonia de comienzo de la obra, Pham Minh Chinh enfatizó que el XIII Congreso Nacional del Partido ha identificado tres avances estratégicos, incluida la infraestructura y en los últimos años, el Partido y el Estado han invertido más de cuatro mil millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de transporte.Al considerar el papel y la importancia estratégicas de la región del delta del Mekong, una resolución del Buró Político, la Asamblea Nacional y el Gobierno determina el desarrollo de la infraestructura de transporte regional en todos los modos de carretera, vías navegables interiores, transporte marítimo, aviación y ferrocarril, señaló.En la Planificación de la red de carreteras para el período 2021 - 2030, con visión a 2050 aprobada por el Primer Ministro, se fijó como objetivo completar gradualmente la infraestructura de tráfico, en contribución a la implementación de la estrategia de reducción de la pobreza y crecimiento económico de la región del delta del Mekong.El primer ministro Pham Minh Chinh instó al Ministerio de Transporte a centrarse y dirigir de forma drástica la construcción y propuso a la Administración del proyecto y a los consultores y contratistas promover su máxima responsabilidad para garantizar la seguridad, la calidad y el progreso de la obra.Subrayó la importancia de cumplir absolutamente con los requisitos técnicos, estéticos y las normas legales pertinentes, y evitar la corrupción, la negatividad y el despilfarro que causan pérdida de bienes estatales.El jefe de Gobierno encargó a los Comités Populares de las provincias de Tra Vinh y Soc Trang continuar implementando la compensación, el apoyo y el reasentamiento para las personas de acuerdo con las regulaciones, y entregar lo más pronto polsible toda área de construcción.Como parte de su agenda de trabajo en la localidad, Pham Minh Chinh asistió a la conferencia de anuncio de la planificación de la provincia de Tra Vinh para el período 2021 - 2030, visión hasta 2050, con el tema: Tra Vinh - Aspiración de desarrollo.Anteriormente, el 2 de octubre pasado, el Primer Ministro emitió la Decisión para aprobar tal Planificación de Tra Vinh, cuya el objetivo integral es convertir para 2030 a Tra Vinh en una provincia con un alto nivel medio de desarrollo, con infraestructura de transporte sincrónica, una economía marítima desarrollada, adaptándose al cambio climático, la preservación y promoción de los valores culturales de los grupos étnicos, así como la garantía de una vida próspera y feliz para las personas.Según este plan maestro, Tra Vinh desarrollará la industria, los servicios, turismo, agricultura y producción de forma rápida y sostenible en una dirección moderna, aplicando tecnología nueva y respetuosa con el medio ambiente asociada con ventajas económicas marinas.En particular, la planificación determina desarrollar la zona económica de Dinh An en una zona económica impulsora de la provincia y de la región del delta del Mekong con una combinación multisectorial.También, priorizará el desarrollo de campos de energía renovable, procesamiento agrícola y pesquero, y construcción naval junto con industrias de apoyo.Pham Minh Chinh destacó la especial importancia de la planificación provincial de Tra Vinh para crear nuevos espacios de desarrollo, promover el desarrollo sostenible y eficaz de todos los sectores económicos, ayudar a explotar y maximizar el potencial y las fortalezas de la provincia.Tra Vinh debe maximizar la movilización y el uso eficaz de los recursos para el desarrollo, promover la cooperación público-privada, centrarse en desarrollar el sistema urbano e invertir en infraestructura, dijo.La provincia necesita centrarse en la reestructuración económica, asociada a modelos de crecimiento innovadores, aumento de la productividad laboral y mejora de la competitividad, sobre la base de la transformación digital y la aplicación científica, la tecnología y la innovación, el desarrollo verde, la economía circular, indicó.También, Tra Vinh debe seguir implementando la reforma de los procedimientos administrativos, mejorar el entorno de inversión empresarial y la competitividad, agregó.Exigió a la provincia a continuar perfeccionando su aparato administrativo y creando un contingente de funcionarios y empleados públicos de calidad; prestar atención a los asuntos étnicos y religiosos, mantener la estabilidad de la seguridad política y el orden social; desarrollar recursos humanos de alta calidad y construir el ecosistema de startups e innovación./.