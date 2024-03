Hanoi (VNA) El primer ministro Pham Minh Chinh, su esposa y una delegación vietnamita de alto rango arribaron hoy a Hanoi, finalizando con éxito su viaje para asistir a la Cumbre Especial Conmemorativa al aniversario 50 de relaciones ASEAN-Australia y visitas oficiales a Australia y Nueva Zelanda del 5 al 11 de marzo.Durante su viaje de negocios, a pesar de tener que viajar largas distancias entre cuatro ciudades diferentes tanto en Australia como en Nueva Zelanda, Pham Minh Chinh ya tenía más de 50 actividades.En la Cumbre Especial que conmemoró el medio siglo de relaciones de diálogo entre la ASEAN y Australia, los dirigentes promovieron una vez más la importancia y el valor de la Asociación estratégica integral ASEAN-Australia; y establecieron una orientación importante para impulsar la cooperación integral bilateral en todos los campos en el futuro.La cita adoptó dos documentos importantes: la "Declaración de Melbourne - Asociación para el futuro" y la "Declaración de Visión de los líderes ASEAN-Australia - Asociación para la paz y la prosperidad", como base para implementar la asociación estratégica integral entre ambas partes en los tiempos próximos.Al asistir a las Cumbres ASEAN-Australia, Pham Minh Chinh propuso los principios de "tres avances, tres mejoras y tres uniones" para fortalecer las relaciones entre la ASEAN y Australia; lo que fue apreciado por otros dirigentes.En particular, con motivo de su asistencia a la Cumbre Especial, el jefe del Gobierno vietnamita mantuvo contactos bilaterales con todos los jefes de delegaciones participantes del evento, incluidos los países de la ASEAN, Timor Leste, Australia, Nueva Zelanda y el Secretario General de la ASEAN . Todas las reuniones se desarrollaron en un ambiente sincero y abierto, con la discusión muy sustancial para robustecer la amistad y la cooperación de manera más profunda y eficaz.La gira por Australia y Nueva Zelanda de Pham Minh Chinh también fue exitosa en todos los aspectos y constituyó un hito en las relaciones entre Vietnam y esos países oceánicos.En particular, Vietnam y Australia elevaron las relaciones binacionales al nivel de asociación estratégica integral; mientras que con Nueva Zelanda, ambas partes acordaron promover los nexos bilaterales hacia nueva altura.Si con Australia las dos partes propusieron una orientación de seis “puntos de fortalecimiento”, con Nueva Zelanda ambas partes propusieron contenidos cubiertos en tres pares de palabras clave: "estabilizar y consolidar", "fortalecer y expandir", y "acelerar y lograr avances”.En particular, durante las visitas a los dos países, ambas partes firmaron cerca de 30 documentos de cooperación en los campos de educación, formación, innovación, bienes y servicios, aviación, energía, minería, comercio, inversión, finanzas , banca, agricultura, medio ambiente, trabajo y empleo, justicia y defensa.La gira por Australia y Nueva Zelanda de Pham Minh Chinh concluyó con éxito, implementando prácticamente la política exterior del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de continuar promoviendo y profundizando las relaciones con los socios, especialmente con las asociaciones estratégicas, integrales, importantes y los amigos tradicionales./.