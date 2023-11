Hanoi (VNA) - Francia, en general, y el Instituto Pasteur , en particular, deben alentar a los científicos a continuar llevando a cabo investigaciones, especialmente aquellas relacionadas con las enfermedades infecciosas emergentes en Vietnam Así pidió el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh al recibir hoy a la profesora francesa Francoise Barre-Sinoussi para intercambiar y estudiar sobre la cooperación entre Vietnam y Francia en la prevención de VIH, la tuberculosis, la hepatitis y las enfermedades infecciosas emergentes.En la ocasión, el premier vietnamita expresó su admiración ante la profesora francesa, quien descubrió al virus VIH que causa el SIDA en 1983 y recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2008 por sus contribuciones a la humanidad. Desde 1988 hasta hoy, la profesora ha visitado Vietnam por más de 20 veces a fin de capacitar y ayudar a numerosos científicos, hospitales e institutos a conectar con los especialistas del mundo y participar en la red de investigación internacional.El dirigente vietnamita enfatizó que las relaciones de cooperación entre Vietnam y Francia se han consolidado y desarrollado continuamente durante el último tiempo, incluyendo el sector de salud, especialmente en la prevención y el control de la COVID-19.Reiteró que Vietnam concede gran importancia y aprecia los resultados de la cooperación en el sector de salud con Francia, en general y con el Instituto Pasteur, en particular. Pidió que la parte francesa continué apoyando a Vietnam en el proceso de construcción y aprobación de propuestas de ayuda por parte del Fondo Mundial y movilizar fondos adicionales de la comunidad internacional.Además, abogó por ampliar las actividades de cooperación, intercambio de experiencias, formación de personal científico, construcción de infraestructuras, transferencia de tecnología, y ejecución de proyectos de investigación en el campo de la prevención y control del VIH/SIDA, hepatitis B, C y otras enfermedades infecciosas en Vietnam.Por su parte, la profesora Francoise Barre-Sinoussi y sus colegas agradecieron al Gobierno vietnamita y al Primer Ministro por apoyar y crear condiciones para que ambas partes cooperen de manera efectiva en proyectos de salud.Señaló que continuarán acompañando a Vietnam no solo en el ámbito de la prevención del VIH, sino también en la prevención y control de enfermedades infecciosas como la COVID-19, la tuberculosis, la hepatitis, la fiebre del mono, el dengue y otras enfermedades infecciosas emergentes.Además, expresó su disposición para brindar apoyo técnico, intercambio de investigaciones y asistencia en la formación de recursos humanos en el ámbito de la salud para Vietnam, sirviendo como puente entre científicos vietnamitas y el mundo, como propuso el Primer Ministro./.