El primer ministro de Vietnam , Pham Minh Chinh, revisa las operaciones del puerto de transbordo internacional Can Gio (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ratificó hoy que Ciudad Ho Chi Minh debe desarrollar Can Gio , donde posee un ecosistema de manglares, en un área urbana en el bosque.El Jefe de Gobierno dio tal orientación durante una reunión de trabajo con los dirigentes de ministerios, sectores y Ciudad Ho Chi Minh, efectuada luego de su viaje de inspección en el puerto de transbordo internacional Can Gio y el proyecto de zona urbana que bordea el mar.La zona urbana turística Can Gio tiene un área total de dos mil 870 hectáreas en la comuna de Long Hoa y el pueblo de Can Thanh, distrito de Can Gio. El proyecto tiene una inversión de 217 mil millones de dólares (9,23 mil millones de dólares), con el objetivo de desarrollar una urbe turística de alta calidad.Mientras, el puerto de transbordo internacional Can Gio estará situado al comienzo del canal de navegación Cai Mep-Thi Vai con gran calado, y próximo a la ruta marítima internacional que atraviesa el Mar del Este.Estará ubicado junto a la ruta de navegación Vung Tau – Thi Vai, que tiene una profundidad de 14 metros y es capaz de recibir barcos de hasta 232 mil 494 toneladas, con capacidad de carga de 24 mil TEU.Se pronostica que el transbordo de contenedores por Can Gio alcanzará 28-30 por ciento de la totalidad de transporte global, equivalente a 274-293 millones de TEU en 2025. La cantidad de mercancías transportadas por el puerto vietnamita será de 4,8 millones de TEU en 2030 y 16,9 millones de TEU para 2047.En la reunión, el primer ministro señaló la necesidad de que la planificación y el desarrollo del distrito de Can Gio, en general, y la zona urbana turística, en particular, deben contribuir a reducir la presión de los atascos, el entorno de vida y la demanda de viviendas para los residentes del área central de Ciudad Ho Chi Minh.Instó a los ministerios, sectores y unidades concernientes a acelerar el proceso de estudio y desarrollo de proyectos en línea con la planificación general sobre el desarrollo de los puertos marítimos de Vietnam; y evaluar la competitividad con otros puertos de la región como Singapur y Malasia.También exhortó a tener una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales del proyecto, construir infraestructuras de transporte, capacitar los recursos humanos, promover la automatización y aplicar tecnología digital en la gestión y operación. /.