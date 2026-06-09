Política

Premier vietnamita preside ceremonia de bienvenida oficial a su homólogo de Timor-Leste

Vietnam y Timor-Leste reforzaron su cooperación bilateral durante la visita oficial del primer ministro Xanana Gusmão a Hanoi en el contexto del Foro del Futuro de la ASEAN 2026.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (izquierda) y su homólogo de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (izquierda) y su homólogo de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de bienvenida oficial en honor a su homólogo de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, quien realiza una visita oficial al país y asiste al tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026) que se desarrolla en esta capital.

La visita oficial a Vietnam y la participación del primer ministro Kay Rala Xanana Gusmão en el AFF 2026 constituyen un acontecimiento de gran relevancia, especialmente para el proceso de integración de Timor-Leste, que ya se ha convertido en miembro de la ASEAN, así como para el desarrollo futuro de la Comunidad de la ASEAN.

Tras la calurosa acogida, ambos primeros ministros encabezaron las delegaciones de alto nivel para sostener conversaciones oficiales con el fin de evaluar los resultados de la cooperación bilateral y proponer las orientaciones para el futuro.

También presenciaron la firma de documentos de cooperación entre Vietnam y Timor-Leste.
Posteriormente, los dos jefes de gobierno recorrieron una exposición fotográfica sobre los lazos de amistad compartidos, organizada de forma conjunta por la Oficina del Gobierno y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Vietnam y Timor-Leste mantienen una relación de amistad de larga data. Vietnam fue uno de los primeros países en reconocer al Frente Revolucionario para un Timor-Leste Independiente (FRETILIN) en septiembre de 1975. La decisión de Vietnam de establecer una embajada en Dili a mediados de 2025, inaugurada oficialmente en abril de 2026, se considera un hito importante que contribuirá a profundizar y hacer más sustantiva y eficaz la cooperación bilateral, en beneficio de los pueblos de ambos países y del fortalecimiento de la solidaridad y el desarrollo de la ASEAN.

Los líderes de ambas naciones han mantenido contactos regulares de alto nivel. Vietnam está dispuesto a seguir compartiendo sus experiencias en desarrollo e integración internacional, además de coordinar estrechamente con Timor-Leste dentro de la familia de la ASEAN. Ambos países también colaboran de manera efectiva en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (izquierda) y su homólogo de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão (Fuente: VNA)



La cooperación económica y comercial bilateral ha registrado avances positivos. La inversión constituye otro punto destacado de las relaciones entre ambos países, particularmente gracias a las operaciones exitosas de Viettel Timor (Telemor), proyecto del Grupo de Telecomunicaciones del Ejército de Vietnam (Viettel) que presta servicios de telecomunicaciones en Timor-Leste. Asimismo, existen amplias perspectivas de cooperación en sectores como la agricultura, la educación y el petróleo y gas.

Se prevé que esta visita del primer ministro Kay Rala Xanana Gusmão contribuya a fortalecer la confianza política mutua y a impulsar una cooperación más sustantiva y efectiva en todos los ámbitos. Además, permitirá a Timor-Leste aprovechar la experiencia y el apoyo de Vietnam para integrarse de manera más eficiente en la ASEAN y en los mecanismos de cooperación regional.

Por otra parte, la presencia del jefe de Gobierno timorense en el AFF 2026 representa una oportunidad para que Timor-Leste reafirme su compromiso con los objetivos comunes del bloque y fortalezca sus vínculos con los socios regionales, en favor de su desarrollo socioeconómico./.

VNA
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