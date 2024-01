La Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad de Can Tho, en coordinación con el Consulado General de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, organizó hoy un acto conmemorativo al 65 aniversario del Día Nacional de Cuba (1 de enero).

Gracias a la divulgación eficiente sobre las consecuencias de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) a los pescadores locales, en 2023, así como en muchos años anteriores, la provincia de Tien Giang, en el delta del Mekong, no registró ningún caso de violación.