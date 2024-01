Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone , y sus cónyuges realizaron hoy un recorrido por el Templo Ngoc Son y alrededor del lago Hoan Kiem , en Hanoi.Minh Chinh y su esposa presentaron a los invitados laosianos Thap But (Torre de la Pluma), Dai Nghien (Torre de Losa de Tinta), el puente The Huc, el Templo Ngoc Son y, especialmente, las tortugas y la leyenda del lago Hoan Kiem.Cuenta la leyenda que el rey Le Loi (1385-1433) devolvió su espada mágica a la Tortuga Dorada en el lago después de derrotar a los invasores extranjeros.El lago Hoan Kiem y el Templo Ngoc Son en el lago fueron reconocidos como sitio de reliquia nacional especial en 2013.Con motivo del Año Nuevo 2024 y el próximo Año Nuevo Lunar del Dragón, Minh Chinh presentó a su homólogo laosiano una caligrafía con palabras vietnamitas que aspiran a una sólida amistad entre ambos países durante generaciones.Después de su viaje, los dos primeros ministros y sus esposas mantuvieron un intercambio con estudiantes vietnamitas y laosianos.Los dos titulares expresaron su esperanza de que los estudiantes vietnamitas y laosianos en particular y los jóvenes en general se esfuercen por estudiar, practicar, desarrollarse y construir sus propias carreras, en aras de hacer realidad sus sueños, cumplir su responsabilidad social y contribuir a la construcción y defensa nacional en cada país.Recomendaron a los alumnos mantener y promover su identidad nacional, mientras permanecen unidos y se apoyan mutuamente, escribiendo más páginas doradas de la estrecha hermandad, la gran vecindad amistosa, la solidaridad especial y poco común, así como la cooperación integral entre los dos países.En el período 2011-2021, Vietnam recibió cerca de 30 mil estudiantes laosianos para su formación. Mientras tanto, desde 1982, el Gobierno de Laos ha capacitado a cerca de cinco mil funcionarios y estudiantes vietnamitas./.