El periódico The Egyptian Gazette (Fuente: VNA)

El Cairo, 17 may (VNA)- Varios periódicos egipcios como Events Magazine News Al Nassher y The Egyptian Gazette publicaron diferentes artículos sobre el Presidente Ho Chi Minh y Vietnam, destacando los logros socioeconómicos del país indochino y su papel cada vez más elevado en Asia.El diario The Egyptian Gazette consideró a Vietnam como un tigre en ascenso en el continente con un crecimiento del Producto Interno Bruto de siete por ciento en el año pasado, un ingreso per capital promedio anual de casi dos mil 800 dólares y la reducción de la tasa de hogares pobres a 1,45 por ciento.Notificó, por otro lado, que la nación sudesteasiática se sitúa en el grupo de los países con el mayor incremento del índice de desarrollo humano en el mundo; mientras que la inversión extranjera directa colocada en Vietnam en 2019 superó los 38 mil millones de dólares, la mayor cifra registrada durante la última década.Por otra parte, se refirió al “doble papel” en el presente año de Hanoi como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas (ONU) del mandato 2020-2021.Subrayó que Vietnam desempeñó con éxito su misión como presidente rotativo del CS en enero pasado, por lo que ha recibido, según dijo, altas valoraciones de dirigentes de la ONU.Mientras, al referirse al combate contra la epidemia del nuevo tipo de coronavirus (COVID-19), la comunidad internacional expresó su admiración por los logros de Vietnam en esa lucha y también su apreciación de los esfuerzos y medidas drásticas adoptadas para impedir la propagación del mal, notificó.Ensalzó que como Egipto, Vietnam ha enviado aviones con vituallas y suministros médicos a países afectados por la pandemia.En tanto, al abordar las perspectivas para la cooperación binacional, la prensa egipcia subrayó el logro del intercambio comercial bilateral de 500 millones de dólares y también el papel de Egipto como el segundo mayor socio comercial de Vietnam en África.Resaltó la meta trazada de elevar el trasiego mercantil a mil millón de dólares en el futuro y añadió que Vietnam, en calidad de presidente de la ASEAN en 2020, podría servir como un puente de conexión entre El Cairo y otros países en la región, lo que respaldará el impulso enérgico de la política “hacia Oriental” del Egipto./.