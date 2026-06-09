Prensa laosiana destaca el fortalecimiento continuo de relaciones entre Vietnam y Laos

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Vientiane (VNA) - Los principales medios de comunicación de Laos, entre ellos Pasaxon, la Agencia de Noticias de Laos (KPL), la Radio Nacional de Laos, Vientiane Times, Lao Security News y Laophattana News, destacaron en varios artículos y materiales el continuo fortalecimiento de la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Laos y Vietnam.

Según las publicaciones, el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, acompañado por una delegación de alto nivel, realiza una visita oficial a Vietnam y participa en la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN, del 7 al 9 de junio, con el objetivo de reforzar las relaciones entre los dos Partidos, Estados y pueblos. La ceremonia oficial de bienvenida, celebrada el 7 de junio, contó con la participación de altos dirigentes de las dos naciones.

De acuerdo con los medios laosianos, esta visita constituye el primer viaje al extranjero de Sonexay Siphandone desde su reelección como primer ministro, y representa una importante contribución al fortalecimiento y desarrollo continuo de los lazos especiales entre Vietnam y Laos.

Durante las conversaciones sostenidas ese mismo día entre el premier Sonexay Siphandone y su par vietnamita, Le Minh Hung, ambas partes intercambiaron información sobre la situación interna de sus respectivos países, además de expresar satisfacción por los logros alcanzados en el desarrollo socioeconómico y valorar positivamente el fortalecimiento constante y sustancial de la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.

La publicación aparece en la página oficial de Facebook del periódico Pasaxon. (Foto: VNA)

Sonexay Siphandone reafirmó que Laos concede la máxima importancia y prioridad al mantenimiento y fortalecimiento de sus nexos especiales con Vietnam. Asimismo, elogió la iniciativa del país vecino y la exitosa organización del Foro del Futuro de la ASEAN desde 2024.

En el marco de la visita, ambas partes firmaron cuatro documentos de cooperación en los ámbitos de finanzas, asuntos étnicos y religiosos, educación y transporte, contribuyendo a concretar el contenido de la “cohesión estratégica Laos-Vietnam”. El primer ministro laosiano y su delegación también depositaron ofrendas florales en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y el Monumento a los Héroes y Mártires de Vietnam.

Por otro lado, los medios que los dirigentes de alto nivel de los dos Partidos y Estados continúan comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación política, la ampliación de la coordinación en defensa y seguridad, y la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países, así como de los resultados de la 48.ª reunión del Comité Intergubernamental sobre Cooperación Bilateral entre Laos y Vietnam.

Asimismo, ambas partes seguirán impulsando la cooperación en comercio, inversión y formación de recursos humanos de alta calidad; coordinando la preparación de las actividades conmemorativas del Año de la Solidaridad y la Amistad Laos-Vietnam 2027; y fortaleciendo la divulgación sobre el significado y el valor de la relación especial entre los dos países, especialmente entre las generaciones jóvenes./.

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