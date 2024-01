Hanoi (VNA) Cinco películas realizadas por diferentes cineastas iraníes serán presentadas al público vietnamita durante una semana dedicada a la industria cinematográfica del país islámico.La " Semana de Cine de Irán en Hanoi ", celebrada por la Embajada de ese país en Vietnam, es una actividad cultural para celebrar el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.El organizador cree que el programa abrirá una ventana excelente para aprender sobre Irán y comprender mejor cómo las buenas características morales como la bondad, la modestia, la tolerancia y la piedad se transmiten de generación en generación en la nación islámica.El 10 de enero, el evento cinematográfico se inaugurará con "So Close, So Far", una película dramática del director Reza Mirkarimi.El largometraje, que negocia la vida, la muerte y el amor parental, se centra en el prolífico pero arrogante neurólogo Dr. Alam, quien trágicamente descubre que su hijo de siete años sufre una condición inoperable. El padre, una vez distanciado, viaja al campo para localizar a su hijo, que está de excursión. Bellamente filmada, "So Close, So Far" captura los esfuerzos de padre e hijo por reunirse para salvarse mutuamente.Ganó el premio a la Mejor Película en el 33º Festival Internacional de Cine de Fajr en Teherán en 2015 y luego fue seleccionada para representar a Irán como Mejor Película en Lengua Extranjera en los Oscar del mismo año.El 11 de enero se presentará a los cinéfilos otra película dramática, "Crazy Rook", del director Abolhassan Davoudi.El filme, que obtuvo el título de Mejor Director y Mejor Película en el 33º Festival Internacional de Cine de Fajr, sigue a un grupo de amigos que se conocieron a través de las redes sociales y quedaron atrapados en un caso criminal y el proceso de resolución brinda una nueva comprensión de la vida y sociedad a cada uno de los miembros del grupo.En pantalla el 12 de enero estará la película "Where Are My Shoes?", del director Kiumars Pourahmad.La proyección sigue a Habib Kaveh (interpretado por Reza Kianian), un anciano y propietario de una fábrica que sufre la enfermedad de Alzheimer. Años después de que Habib fuera abandonado por su familia, la vida da un vuelco cuando su hija decide regresar a Irán para volver a conectarse con él. Reza Kianian ofrece una actuación poderosa y entrañable en esa historia conmovedora e identificable donde las relaciones familiares se ponen a prueba. Con ese papel, Kianian fue nominado al premio de Mejor Actor en el 34º Festival Internacional de Cine de Fajr, en 2016.La agenda cinematográfica continuará con la película de animación "Loupetoo", el 13 de enero.Dirigida por Abbas Askari, "Loupetoo" cuenta la historia del Kamali, dueño de un sanatorio, que trata a los pacientes enseñándoles a fabricar juguetes. Los juguetes son creativos, por lo que resultan muy atractivos para los niños. Pero el taller de juguetes cierra debido a un sabotaje, lo cual provoca un estado mental crítico en los pacientes. Si bien los esfuerzos de Kamali no dan resultados, un ángel de esperanza aparece para ayudarlo.La "Semana del Cine de Irán en Hanoi" concluirá con otra película de animación, Mobarak, del director Mohammadreza NajafiLa cinta trata sobre un anciano que cuenta historias y utiliza algunos muñecos de personajes de Shahnameh (un poema épico escrito por el poeta persa Ferdowsi entre c. 977 y 1010 EC, y la epopeya nacional del Gran Irán) por su trabajo. Sin embargo, cuando el dueño de una juguetería decide robar los muñecos, estos cobran vida y comienzan una divertida aventura.Todas las películas se proyectarán en el Centro Nacional de Cine, en el número 87 de la calle Lang Ha. Las entradas gratuitas se pueden adquirir en el centro o en la Embajada de Irán, número 54 de la calle Tran Phu, distrito de Ba Dinh, Hanoi./.