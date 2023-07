Yen Bai, Vietnam (VNA)- El 99% de los habitantes en la aldea de Khe Ca, perteneciente a las altas montañas de la provincia norteña de Yen Bai, son de la etnia minoritaria de Dao. Se comunica en su lengua materna, pero la mayoría desconocen su escritura, así como sus derivados significados. Con la finalidad de seguir promoviendo y preservando los rasgos culturales milenarios de los Dao se fundaron muchas escuelas de escritura Nom Dao en la localidad para sus mismos residentes.Ese al calor infernal del verano, al curso especial del idioma Nom Dao asisten más de 50 estudiantes de dicha etnia. Asisten personas de todas las edades y todos prestan máxima atención a la clase. Según Duong Thi Mai, secretaria de la célula del Partido Comunista de la aldea Khe Ca, desde que se fundaron estos talleres, los habitantes muestran mucho entusiasmo: “Las clases son muy instructivas. Al conocer nuestros alfabetos, conocemos mejor de nuestros entornos y nuestras costumbres milenarias”, precisó Mai.Según la Voz de Vietnam, La escritura Nom Dao es un sistema de caracteres chinos transliterados a la lengua Dao. No todos los que lo hablan saben escribirla. En la escritura Dao hay 214 conjuntos y para escribir o leer esta lengua, los alumnos deben memorizar y recordar sus reglas. Al mismo tiempo, es necesario manejar los caracteres especiales que no siguen ninguna regla. Tras aprender todos los caracteres, se enseñan a combinarlos para llegar a formar palabras y frases.El manejo de este idioma no es un proceso simple, y aún más difícil para los habitantes locales, quienes se acostumbran a los trabajos en el campo a diario. Así expresó Trieu Sinh Luan, uno de los participantes de la clase de Nom Dao: “Somos más de 50 estudiantes en esta aula, y venimos los martes y los sábados. El trabajo en los campos nos mantiene ocupados, pero todos asisten a la clase con regularidad”.Tras aprender a distinguir los caracteres, los alumnos serán capaces de leer libros disponibles en la clase. Estos contienen y presentan ritos tradicionales y la forma correcta de practicarlos en la vida cultural y espiritual de los Dao. Trieu Van Vuong, uno de los estudiantes compartió que se alegra de poder adquirir estos conocimientos.“Estos libros describen la identidad cultural del Dao, que debemos preservar. Por eso decidí asistir a esta clase”, afirmó Van Vuong.Para los estudiosos alumnos de Nom Dao en la aldea de Khe Ca, el maestro Trieu Quy Tin es considerado el alma de las clases y a la vez una enciclopedia viviente de la cultura Dao. Junto a otras personas influyentes de la localidad están preocupados por el riesgo de que esta cultura decaiga, por lo que procuran visitar cada familia de la localidad para animar a los jóvenes a aprender antigua escritura.En las clases con el maestro Trieu Quy Tin, siempre insiste a sus pupilos en la belleza en la cultura y la costumbre de su etnia Dao. Para él lo más importante para mantener vivas todas las tradiciones milenarias de la etnia es manejar la lengua materna a la perfección y seguir difundiendo a toda la comunidad y a las generaciones más jóvenes.“Desde que se abrió la clase, todos los alumnos se han mostrado muy motivados y diligentes. Son puntuales y estoy encantado con ello", informó Tin.Además de despertar entre los Dao la pasión por la cultura tradicional, la clase del maestro Trieu Quy Tin contribuye también a elevar la calidad de vida de los pobladores de la aldea de Khe Ca./.