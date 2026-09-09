Preservar la lengua vietnamita por todo el mundo

Hanoi (VNA) - El Día de la Lengua Vietnamita, que se celebra cada 8 de septiembre entre la comunidad coterránea en el extranjero, contribuye a preservar y difundir la lengua materna, así como a fortalecer los vínculos entre las generaciones de vietnamitas en el exterior y su patria.

En el nuevo contexto, la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sitúa la preservación del vietnamita en la estrategia de movilización de los recursos de la comunidad connacional en el extranjero y de difusión de los valores culturales del país en el mundo.

Para implementar el proyecto, las actividades en respuesta al Día de la Lengua Vietnamita se desarrollan durante todo el año. Entre ellas destaca el Campamento de Verano de Vietnam, que durante más de dos décadas ha atraído a miles de jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero.

Del 15 al 18 de junio, la comunidad vietnamita en Bielorrusia organiza el Campamento de Verano de Idioma Vietnamita 2026 en la aldea de Klinok, en las afueras de Minsk. (Foto: VNA)

El programa contribuye a fortalecer los vínculos comunitarios, preservar la identidad cultural y fomentar en las nuevas generaciones el afecto y la responsabilidad hacia la patria.

En el marco del Campamento de Verano de Vietnam 2026, un grupo de jóvenes vietnamitas residentes en Ucrania eligió presentar la vida y obra del Presidente Ho Chi Minh en lugar de realizar actuaciones artísticas. Doan Ngoc Ha Quyen, representante del grupo, señaló que la preparación del concurso les permitió practicar el idioma, conocer mejor la historia de Vietnam y comprender sus raíces.

Desde 2023, la Gala “Querida lengua vietnamita” se ha convertido también en una actividad anual para promover el amor por el idioma entre la comunidad vietnamita en el extranjero y los amigos internacionales.

Como parte de este programa, el concurso “Embajadores de la Lengua Vietnamita en el Extranjero” ha reconocido hasta la fecha a 24 personas por sus contribuciones a la enseñanza y difusión del vietnamita. Entre ellas figuran tanto vietnamitas residentes en el extranjero como extranjeros que sienten un especial cariño por Vietnam.

Además, desde 2013, el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, coordina con el Ministerio de Educación y Formación y diversas universidades cursos de capacitación para profesores vietnamitas en el extranjero. Estos programas no solo mejoran sus métodos docentes, sino que también les permiten profundizar en la historia y la cultura nacionales y comprender mejor la importancia de preservar y difundir la lengua materna.

Los profesores desempeñan un papel insustituible en esta labor, al transmitir el amor por el vietnamita y convertir el aprendizaje del idioma en una oportunidad para descubrir la cultura, la historia y el alma de Vietnam.

En los últimos años, los dirigentes del Partido y del Estado han prestado especial atención a la enseñanza del vietnamita durante sus visitas al extranjero y encuentros con la comunidad, visitando clases y entregando libros y materiales didácticos en países como Singapur, Tailandia, Finlandia y Sri Lanka.

Actualmente, cientos de clases de vietnamita funcionan en Asia, Europa, América y otras regiones gracias a los esfuerzos de profesores, asociaciones, representaciones vietnamitas y familias. Diversos modelos innovadores, adaptados a las condiciones de cada localidad, contribuyen a preservar y difundir la lengua materna entre las nuevas generaciones de vietnamitas en el extranjero.

La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang afirmó que, para cada vietnamita, la lengua materna es un vínculo permanente con las raíces, al preservar la historia, la cultura y el alma de la nación.

En este contexto, el proyecto “Día de Honor de la Lengua Vietnamita en la comunidad vietnamita en el extranjero para el período 2023-2030” ha respondido oportunamente al deseo de preservar y difundir el vietnamita entre los compatriotas en todo el mundo.

Tras más de cuatro años de implementación, desde 2022, el proyecto ha obtenido resultados concretos, con numerosas iniciativas impulsadas por profesores que enseñan vietnamita en distintos países y territorios.

Le Thi Thu Hang destacó que preservar la lengua vietnamita significa también salvaguardar los valores culturales, las tradiciones y la identidad nacional. Esta tarea se ha convertido en una necesidad y una fuente de orgullo para las familias y comunidades vietnamitas en el extranjero. El Estado desempeña un papel orientador y de apoyo, mientras que las representaciones vietnamitas, asociaciones, escuelas y profesores contribuyen directamente a promover la enseñanza y el aprendizaje del idioma.

Sin embargo, la familia sigue siendo el espacio más natural y sostenible para preservar y transmitir la lengua materna. Enseñar a los hijos palabras sencillas en vietnamita les permite mantener el vínculo con sus abuelos, familiares, patria y raíces.

Estos esfuerzos cobran especial importancia tras la promulgación, el 2 de agosto de 2026, de la Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero, que reafirma que esta comunidad es una parte inseparable de la nación y uno de sus recursos estratégicos, además de un puente entre Vietnam y el mundo.

La resolución subraya asimismo que el vietnamita no es solo un medio de comunicación, sino también un recurso de poder blando nacional. Cada clase de vietnamita en el extranjero, cada libro conservado y cada profesor que persevera en la enseñanza de la lengua materna contribuyen a preservar y proyectar la identidad vietnamita en el mundo./.