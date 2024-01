El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Quang Phuong, despide al titular de la Asamblea Nacional de Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov , en el aeropuerto de Noi Bai. (Fuente: daibieunhandan.vn)

Hanoi (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional de Bulgaria, Rossen Dimitrov Jeliazkov, al frente de una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi, finalizando con éxito su visita oficial a Vietnam del 5 al 9 de este mes, en respuesta a la invitación de su homólogo anfitrión, Vuong Dinh Hue.Durante su estancia en Vietnam, Rossen Dimitrov Jeliazkov fue recibido por el presidente Vo van Thuong, y por el primer ministro, Pham Minh Chinh, y se reunió con su par vietnamita, Vuong Dinh Hue.También, realizó una visita de trabajo en la provincia norteña de Ninh Binh y sostuvo un encuentro con representantes de los vietnamitas que estudiaron y trabajaron en Bulgaria; además de visitar y pronunciar un discurso en la Universidad Nacional de Hanoi y recorrer el Jardín de Infancia de alta calidad Vietnam-Bulgaria en Hanoi.Se trata de la primera visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Bulgaria a Vietnam después de casi 12 años. En particular, se considera una respuesta a la visita oficial a Bulgaria del presidente del Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, en septiembre del año pasado.También, el periplo tiene un significado particularmente importante en las relaciones entre los dos países, incluidos los nexos entre sus Parlamentos, especialmente cuando los dos Parlamentos acabaron de firmar e implementar un Memorando de Cooperación.La visita se centró, por un lado, en seguir cultivando las sólidas relaciones políticas entre los dos países a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo.Además, presentó una ocasión para que ambas partes participen en debates sobre cuestiones globales y regionales de interés mutuo; impulsar vínculos bilaterales sustanciales y eficaces, particularmente en áreas de fortalezas.Durante esta visita, los dirigentes de ambas naciones apreciaron los avances positivos en la cooperación bilateral en todos los campos; acordaron seguir promoviendo visitas y contactos en todos los niveles e implementar efectivamente mecanismos y acuerdos de cooperación bilateral.Las dos partes coincidieron en promover relaciones comerciales que pronto alcanzarán los 500 millones de dólares al año; fortalecer la cooperación en comercio e inversión, especialmente en áreas donde ambas partes tienen potencial, como agricultura de alta tecnología, productos farmacéuticos, tecnología de la información, turismo, cultura, industria de alta tecnología, aviación y cooperación entre localidades.Vietnam instó a la parte búlgara a impulsar a la Comisión Europea a considerar y eliminar la "tarjeta amarilla" de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) para los productos pesqueros vietnamitas.Al mismo tiempo, enfatizó la ratificación por la Asamblea Nacional de Bulgaria del Acuerdo de Protección de Inversión entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) que ayudará a las empresas búlgaras a acceder al mercado de más de 100 millones de consumidores vietnamitas y también al mercado de la ASEAN.Los dos dirigentes acordaron continuar implementando el nuevo Memorando de Entendimiento entre la Asamblea Nacional de los dos países, firmado en septiembre de 2023, mantener el intercambio de delegaciones de alto nivel del Parlamento, las agencias parlamentarias, el Grupo Parlamentario de Amistad e intercambiar experiencias de construcción y perfeccionamiento del sistema legal.También, intercambiaron sobre las situaciones regionales e internacionales de interés mutuo, saludaron el apoyo mutuo en foros y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria (UIP), la ASEM, y promovieron la cooperación en el marco de las relaciones de Vietnam con la Unión Europea (UE).Las dos partes expresaron su convicción de que la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre Vietnam y Bulgaria se fortalecerá aún más en el futuro, especialmente hacia el aniversario 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales en 2025./.