Hanoi (VNA) – El presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Victorovich Volodin, llegó hoy a Hanoi, iniciando una visita oficial a Vietnam por invitación del presidente de la Asamblea Nacional vietnamita (AN), Vuong Dinh Hue.Volodin fue recibido en el aeropuerto internacional de Noi Bai por el vicepresidente del Parlamento, Nguyen Khac Dinh, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la AN, Vu Hai Ha, y el embajador de Rusia en Vietnam, Gennady Bezdetko.La visita contribuirá a promover aún más la cooperación legislativa en particular, y a consolidar la confianza política y fortalecer la asociación estratégica integral entre los dos países en general.Durante su estancia aquí, Volodin y el presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Vuong Dinh Hue, copresidirán la segunda reunión del Comité de cooperación interparlamentaria de los dos órganos legislativos, que fue pospuesta desde 2020 debido a la pandemia de COVID-19.Vietnam y Rusia establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 30 de enero de 1950 y las elevaron a Asociación Estratégica Integral en 2012.El 2023 es el año en conmemoración del centenario de la llegada del Presidente Ho Chi Minh a la ciudad rusa de San Petersburgo. En junio pasado, se celebró una ceremonia para instalar una estatua del Presidente Ho Chi Minh. Se trata de la quinta estatua del líder revolucionario vietnamita en Rusia./.