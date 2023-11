El jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, Nguyen trong Nghia, en la ceremonia. (Foto: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, asistió hoy aquí al acto conmemorativo por el aniversario 60 de la Victoria de Hiep Hoa , acontecimiento que abrió un capítulo glorioso en la historia de Long An de la lucha de resistencia contra el imperialismo estadounidense para la salvación nacional.En la ocasión, el dirigente condecoró con la Orden Ho Chi Minh a la instancia partidista, el gobierno y el pueblo de Long An, por sus alcances en la implementación de las tareas del Partido Comunista (PCV) y el Estado.Según historiadores, la victoria constituye un ejemplo sobre la aplicación y creación de sinergia y posee una gran importancia práctica para el campo de batalla del Sur de Vietnam.Al hablar en la ceremonia, el jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, Nguyen trong Nghia, subrayó que el acontecimiento evidencia el sabio liderazgo y determinación del Comité del PCV en Long An y la valentía, resiliencia y creatividad de oficiales y soldados de las fuerzas armadas populares de la localidad vietnamita.Llamó a los pobladores locales a seguir desarrollando el patriotismo y la unidad, así como la gran voluntad de desplegar con éxito las misiones trazadas en la XI asamblea partidista local y la resolución del XIII Congreso Nacional del PCV.Con anterioridad, el jefe de Estado rindió homenaje póstumo a Vo Van Tan, exmiembro del Comité Central del PCV, exsecretario del Comité del Partido en Cochinchina, quien fue ejecutado por el colonialismo francés en 1941./.