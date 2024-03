Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam , Vuong Dinh Hue, enfatizó hoy la coordinación efectiva entre la AN y el Presidium del Comité Central del Frente de la Patria para reunir, construir y promover la fuerza de la gran unidad nacional.Tal valoración fue dada a conocer en la conferencia de balance para revisar cinco años de implementación del Reglamento de coordinación de trabajo entre el Comité Permanente de la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria, efectuada en Hanoi.En su intervención, Dinh Hue revisó varios contenidos de coordinación entre las dos partes, incluida la organización exitosa de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional de XV legislatura y al Consejo Popular de todos los niveles para el periodo 2021-2026; la realización del voto de confianza para los titulares de cargos elegidos o aprobados por el Parlamento.Ambas partes coordinan eficazmente para desarrollar leyes y decidir sobre cuestiones importantes de unidad nacional, la etnia y la religión, y relacionadas con la implementación de la democracia y el consenso social En particular, trabajan juntos en la construcción e implementación de planes de supervisión y crítica social, especialmente las supervisiones temáticas de la Asamblea Nacional y el Comité Permanente del Parlamento; y coordinan la organización de contacto con votantes, recolección de opiniones y recomendaciones de los electores y del pueblo.En el próximo tiempo, Dinh Hue pidió que los dos órganos continúen fortaleciendo la coordinación para consolidar firmemente el gran bloque de unidad nacional y promover la democracia en la sociedad.Al mismo tiempo, exhortó a una coordinación proactiva en las actividades de supervisión y a los esfuerzos conjuntos para resolver las recomendaciones de los votantes y las aspiraciones del pueblo./.