El panorama del encuentro (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) Al continuar su visita de trabajo en el Delta del río Mekong , el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue , sostuvo hoy una reunión con el Comité del Partido Comunista en la ciudad de Can Tho Al intervenir en el encuentro, Vuong Dinh Hue reconoció y destacó los resultados y éxitos logrados por las autoridades y el pueblo de Can Tho en los últimos tiempos.Al informar que el VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIII mandato acabó de considerar y decidir numerosas cuestiones socioeconómicas y el presupuesto estatal para el período 2023-2024, propuso a Can Tho prestar atención a las importantes orientaciones del nivel central, definiendo así claramente el objetivo general, una serie de indicadores básicos y las principales tareas y soluciones para los meses restantes de 2023 y 2024.Además, Can Tho debe centrarse en liderar y dirigir la implementación más efectiva de la Resolución 59-NQ/TW del Buró Político del PCV sobre la construcción y desarrollo de la ciudad hasta 2030, con visión hacia 2045, y la Resolución 45/2022/QH15 de la Asamblea Nacional sobre el despliegue piloto de una serie de mecanismos y políticas específicos sobre el desarrollo municipal, instó.También formuló votos porque la urbe amplíe su nueva capacidad de producción con efecto spillover más fuerte para toda la región, sobre todo en el desarrollo de la industria de procesamiento agrícola y fabricación de bienes de consumo.Asimismo, mencionó el objetivo de convertir a Can Tho en una ciudad ecológica, civilizada y moderna, imbuida de la identidad cultural fluvial del Delta del Mekong, siendo así una zona urbana nuclear de la región y uno de los mayores centros del país en términos de comercio, servicios y educación-formación.Con ese espíritu, el presidente del Parlamento urgió a los ministerios, ramas y el Consejo Coordinador del Delta del Mekong a trabajar juntos con Can Tho, con vistas a eliminar los obstáculos para ayudar a la urbe a promover el desarrollo socioeconómico, garantizando la legalidad, la eficiencia y la viabilidad.En la ocasión, Vuong Dinh Hue presenció la concesión simbólica del Grupo de Petroleo y Gas de 208 mil dólares en aras de apoyar a la construcción de 100 viviendas para hogares pobres en Can Tho./.