Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento ) de Vietnam, Vuong Dinh Hue, felicitó hoy a exlíderes y exmiembros del Comité permanente, así como a los diputados, otros funcionarios y empleados jubilados de la Oficina parlamentaria, con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar) 2024.En un encuentro con estas personas, el vicepresidente permanente del órgano legislativo Tran Thanh Man resumió los resultados del trabajo de la Asamblea Nacional y sus comités en 2023.A la reunión asistieron el exsecretario general del Partido Nong Duc Manh; extitulares de la AN Nguyen Van An y Nguyen Thi Kim Ngan, entre otros, quienes apreciaron a la Asamblea Nacional de la XV Legislatura por continuar demostrando el espíritu de innovación en todos los aspectos de las actividades legislativas.El foro del Parlamento se vuelve cada vez más cercano a los votantes y los organismos legislativos coordinan activamente con el Gobierno por los objetivos comunes, de conformidad con las tendencias de desarrollo nacionales y mundiales, destacaron.En particular, en la reciente quinta reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Tierras (enmendada), que incluye diversas regulaciones; elogió y enfatizó el efectivo trabajo de supervisión y la diplomacia parlamentaria, en contribución a mejorar la posición y el prestigio nacional en la arena internacional.A su vez, Vuong Dinh Hue afirmó que tales buenos resultados son frutos del trabajo continuado de la Asamblea Nacional en promover su gloriosa tradición y también de los esfuerzos constantes para innovar, mejorar la calidad y la eficacia de sus actividades, en responder cada vez mejor a las aspiraciones de los electores y del pueblo.Solicitó que los exlíderes parlamentarios sigan ofreciendo la atención, el acompañamiento, el intercambio de experiencias y la ayuda responsable y dedicada a la Asamblea Nacional para cumplir exitosamente las tareas asignadas por el Partido, el Estado y el pueblo./.