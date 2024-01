Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue , recibió hoy aquí a la embajadora de Nueva Zelanda, Tredene Dobson, quien le efectuó una visita de despedida al finalizar su mandato de trabajo en el país.Al valorar las contribuciones de la embajadora a la promoción de las relaciones entre los dos países en general y entre sus órganos legislativos en particular, Vuong Dinh Hue expresó la convicción de que, cualquiera que sea su nuevo cargo, la embajadora seguirá contribuyendo al desarrollo de las relaciones bilaterales.También elogió las contribuciones de Tredene Dobson durante los últimos tres años que han ayudado a promover la cooperación multifacética e integral entre los dos países en diversos campos. En particular, las dos partes facilitaron el acceso de productos agrícolas a los mercados de la otra parte.Por su parte, Tredene Dobson afirmó la importancia de fortalecer la cooperación parlamentaria entre Nueva Zelanda y Vietnam y prometió continuar sus esfuerzos para desarrollar la cooperación entre los dos países.En esta ocasión, Vuong Dinh Hue agradeció a Nueva Zelanda por apoyar activamente a Vietnam con vacunas, ventiladores y recursos para controlar la COVID-19 y recuperar su economía tras la pandemia.Dijo que él y el Parlamento de Vietnam continuarán creando condiciones favorables para que la Embajada de Nueva Zelanda y el sucesor de la embajadora Tredene Dobson trabajen en el país indochino, contribuyendo a fomentar la cooperación entre los dos países, en general, y entre los cuerpos legislativos de ambas naciones, en particular./.