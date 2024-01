Foto de ilustración (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Las autoridades locales así como maestros en la provincia montañosa de Son La de Vietnam han prestado atención a la protección de la salud de los niños ante las condiciones climáticas adversas estos días, según la Voz de Vietnam (VOV).

Estos días las provincias y ciudades del norte de Vietnam se encuentran en pleno invierno, con temperaturas bajas. El clima es mucho más duro en las localidades montañosas. Sin embargo, los estudiantes de las tierras altas de la provincia de Son La se han sentido satisfechos por el cuidado y el amor de toda la comunidad. Los padres contribuyen con leña para la calefacción, los benefactores aportan mantas y ropa de abrigo, además de la atención de los profesores y del sector educativo local.

Hay muchos días en que el jardín de infantes Binh Minh Co Ma, en el distrito de Thuan Chau, provincia de Son La, está cubierto por una densa niebla. Pero, a pesar de eso y de la temperatura baja, cerca de 600 pequeños, en 11 puntos de educación de esta escuela, van a la clase regularmente. Cada aula y cada espacio habitable de este centro educativo están reorganizados a fin de garantizar suficiente calidez para mantener las actividades de enseñanza y aprendizaje con normalidad.

Quang Thi May, una maestra del jardín infantil Binh Minh Co Ma, compartió: “En Co Ma, el frío invernal es tremendo. Como los padres tienen que trabajar lejos, dejan a sus hijos en la escuela para que los cuidemos. Los progenitores contribuyen con leña para que nos calentemos y hervamos agua para beber y lavar a los niños. También colocamos alfombras y cojines en las aulas, y cerramos bien las puertas para mantener a los pequeños abrigados y sanos”.



A su vez, la escuela secundaria para minorías étnicas de Co Ma alberga a más de 630 estudiantes. La mayoría de las actividades de la escuela se concentran en la zona de internado y los dormitorios porque la mayoría vive lejos.

Los profesores siempre dedican tiempo y atención a los estudiantes durante los fríos días de invierno, como nos contó el subdirector de la escuela, Le Trung Kien: “Co Ma es una comuna montañosa, donde la temperatura suele ser más baja que en otros lugares, acompañada de heladas, lo que afecta en gran medida la salud y el aprendizaje de los estudiantes. En los últimos días, se han producido continuas olas de frío cada vez más intensas. La escuela siempre monitorea la información meteorológica y revisa periódicamente las instalaciones de estudio y el internado de los alumnos, garantizando que tengan suficientes frazadas y alimentos calientes”.

Además, esta escuela internado ha recibido una gran cantidad de mantas, ropas y zapatos enviados por organizaciones benefactoras de dentro y fuera de la provincia para los alumnos. Estas donaciones, así como el cuidado de los maestros, alientan mucho a los educandos, entre ellos Giang Thi Lien, estudiante de séptimo grado.

“Cada vez que llega una ola de frío, nuestros maestros nos avisan con antelación para que preparemos nuestra ropa de abrigo. Nos recuerdan limitar las salidas en los días fríos. También nos garantizan arroz y sopas calientes. Asimismo, movilizaron ropas y mantas gruesas para mantenernos abrigados en el invierno”, expresó Lien.

Thuan Chau, un distrito menos desarrollado de la provincia de Son La, cuenta con 78 escuelas de nivel preescolar a secundaria, con cerca de 50.000 estudiantes. La mayoría de estos proviene de comunidades étnicas minoritarias, con condiciones familiares y económicas muy difíciles. La compleja topografía y el clima han afectado mucho las actividades de enseñanza y aprendizaje de los profesores y estudiantes en el lugar. Pero, el sector de educación del distrito ha implementado de manera proactiva planes para ayudar a los alumnos, dijo Nguyen Duc Ton, jefe de la Sección de Educación y Formación distrital.

“Nuestra sección recopila periódicamente información y ordena a las escuelas, especialmente a las de internado, que informen sobre la situación meteorológica a los alumnos y preparen ropa de abrigo y mantas para cuidar de su salud. Para las escuelas con condiciones difíciles, aconsejamos al Comité Popular del distrito que emitiera un plan para solicitar el apoyo de organizaciones e individuos benefactores”.

Las zonas montañosas de Son La aún están cubiertas de una manta de frialdad y densas nieblas. Sin embargo, los maestros y alumnos de la localidad realizan bien sus tareas de enseñanza y estudio, gracias a las iniciativas de cada escuela, y el apoyo de toda la comunidad./.