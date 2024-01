Hanoi (VNA)- El espectáculo digital conmemora el 1984 aniversario del levantamiento, del año 40 d.C., liderado por las dos hermanas de la familia Trung, mediante el que pueblo vietnamita se rebeló por primera vez contra la ocupación china.En el momento del levantamiento, el antiguo Vietnam llevaba ocupado por la dinastía Han de China desde el año 111 a.C. El antiguo ejército vietnamita, dirigido por las dos hermanas de la familia Trung, luchó contra los invasores chinos (dinastía Han) y recuperó la independencia nacional.Después de la guerra, las dos hermanas Trung fueron coronadas reinas y establecieron su capital en el distrito Me Linh de Hanoi.La independencia duró poco, ya que tres años después el enemigo regresó con un poderoso ejército. Superados en número, los vietnamitas fueron sometidos y las dos hermanas Trung se quitaron la vida arrojándose al río Day de Hanoi.En la noche del 15 de febrero, o el sexto día del primer mes lunar, tendrá lugar en el distrito Me Linh de Hanoi un espectáculo digital que recreará el levantamiento de Hai Ba Trung (Hermanas Trung) utilizando tecnología de mapeo 3D, en el templo Hai Ba Trung, una reliquia nacional especial, para conmemorar el 1984 aniversario de la revolución.Titulado "El eco de Me Linh", este espectáculo representará la revolución desde el día en que comenzó hasta el día en que las dos reinas murieron con dignidad, de acuerdo con el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam.Según las autoridades locales, conecta el pasado, el presente y el futuro, y transmite varios mensajes a la audiencia, llevándolos a los días en que el pueblo vietnamita luchaba valientemente por la libertad.Se espera que se convierta en un producto turístico cultural y artístico que atraiga a la generación joven para que aprecie más la historia de la nación, aumentando así su afecto por el país y su gratitud por la contribución de sus antepasados.El espectáculo en 3D es parte del festival de conmemoración del levantamiento y que incluye un desfile y una ceremonia ritual, espectáculos culturales y artísticos y juegos folclóricos y deportivos./.