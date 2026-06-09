Primer ministro camboyano concluye su visita oficial a Vietnam y su participación en el AFF 2026

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, partió esta noche de Hanoi, dando por concluida su visita oficial a Vietnam y su participación en la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), celebrada los días 8 y 9 de junio de 2026, por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.



Durante su estancia, Hun Manet y su esposa, junto a la delegación de alto nivel camboyana, rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositaron ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires en la calle Bac Son, en Hanoi.



En el marco de la visita, el premier camboyano fue recibido por las principales dirigentes vietnamitas, entre ellas el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



En dichos encuentros, los líderes vietnamitas dieron la bienvenida a la visita y felicitaron los logros socioeconómicos de Camboya bajo la dirección del Partido Popular de Camboya (CPP), encabezado por su presidente Samdech Hun Sen, y del Gobierno liderado por Hun Manet.



Asimismo, reafirmaron el apoyo de Vietnam a la construcción y el desarrollo del país vecino y subrayaron la importancia estratégica de las relaciones bilaterales, así como del marco de cooperación Vietnam–Camboya–Laos, considerado un valioso patrimonio común. Además, propusieron reforzar la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes entre los tres países.



Por su parte, Hun Manet felicitó a Vietnam por su sólido crecimiento económico, que superó el 8% en 2025, el más alto de la región, y expresó su confianza en que el país continuará obteniendo importantes logros y reforzando su papel y posición en el ámbito regional e internacional.



Ambas partes intercambiaron orientaciones y acordaron medidas para impulsar la cooperación en múltiples ámbitos, con especial énfasis en la conectividad integral.



En este contexto, destacaron la organización de actividades con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (24 de junio de 1967–2027), el fortalecimiento de la diplomacia popular, la educación y la sensibilización de las nuevas generaciones, así como el impulso de los vínculos entre la juventud de Vietnam, Camboya y Laos.



Asimismo, los dos primeros ministros presenciaron la firma del Plan de Cooperación en el ámbito de la información para el período 2026–2030 entre los ministerios competentes.



En la sesión inaugural del AFF 2026, Hun Manet destacó que la paz es una condición indispensable para el desarrollo, mientras que la prosperidad constituye el objetivo final del proceso de construcción de la Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), e hizo un llamado a los Estados miembros a reforzar la cooperación para construir una región de paz, seguridad y prosperidad.



En el marco de la visita, la esposa del primer ministro camboyano participó, junto con las esposas de los primeros ministros de Vietnam, Laos y Tailandia, en actividades de intercambio cultural en el Templo de la Literatura (Van Mieu–Quoc Tu Giam) en Hanoi./.

VNA