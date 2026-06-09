Primer ministro tailandés concluye su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, partió esta noche de Hanoi, concluyendo su visita oficial a Vietnam y su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), celebrado los días 8 y 9 de junio por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.



Durante su estancia, el jefe de Gobierno tailandés y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y realizaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires, en la calle Bac Son de Hanoi.



En el marco de la visita, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, recibió al dirigente tailandés. Asimismo, el primer ministro Le Minh Hung presidió la ceremonia oficial de bienvenida y mantuvo conversaciones con su homólogo, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, sostuvo también un encuentro con el mandatario visitante.



En las reuniones, los dirigentes vietnamitas destacaron la importancia de la visita, que tiene lugar en un contexto de excelente desarrollo de las relaciones bilaterales y coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Expresaron su confianza en que esta contribuye a profundizar y hacer más sustantiva y eficaz la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Tailandia.



Por su parte, el primer ministro Anutin Charnvirakul expresó su satisfacción por su primera visita oficial a Vietnam y agradeció la cálida acogida brindada por los líderes y el pueblo vietnamitas. Destacó además el éxito de la reciente visita oficial del secretario general y presidente To Lam a Tailandia, que -según señaló- dejó una profunda impresión, abrió nuevas oportunidades de cooperación y marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.



Ambas partes intercambiaron puntos de vista y acordaron medidas concretas para implementar los acuerdos alcanzados entre sus altos dirigentes, en particular los resultados de la reciente visita del máximo líder vietnamita a Tailandia.



En el ámbito económico, coincidieron en la necesidad de impulsar la Estrategia de las “Tres Conectividades”, reforzar la cooperación en transporte, logística, aviación y turismo, y estudiar el desarrollo de rutas terrestres y fluviales que conecten ambos países con la subregión del Mekong.



También acordaron optimizar el funcionamiento del Comité Conjunto de Comercio Vietnam–Tailandia y reducir las barreras comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso de productos a ambos mercados y avanzar hacia una meta de 25 mil millones de dólares en comercio bilateral, con la aspiración de alcanzar los 50 mil millones de dólares de forma equilibrada y sostenible.



Asimismo, ambas partes se comprometieron a ampliar la cooperación en agricultura y seguridad alimentaria, así como en nuevos ámbitos como ciencia y tecnología, inteligencia artificial, transformación digital, economía digital, economía verde, transición energética justa e innovación.



Durante su intervención en la sesión inaugural del AFF, el primer ministro tailandés subrayó que los mecanismos liderados por la ASEAN han demostrado ser eficaces para crear un espacio de cooperación equitativo y contribuir al equilibrio estratégico regional, destacando la necesidad de mantener esta visión estratégica en un contexto internacional en evolución.



En paralelo a la visita, Thananon Niramit, esposa del primer ministro tailandés, participó en actividades de intercambio cultural junto a Dao Thi Bich Thuy, Vandara Siphandone y Pich Chamony, esposas de los primeros ministros de Vietnam, Laos y Camboya, respectivamente, en el Templo de la Literatura, en Hanoi./.

VNA