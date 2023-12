Foto de ilustración (Fuente:VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) La producción de bagre y pescado Tra (pangasius) de Vietnam en 2024 se prevé que aumentará un 2,8% en comparación con 2023, según informó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.Durante una conferencia de balance de la rama de Tra en 2023, organizada hoy en esta provincia sureña, Nguyen Thi Bang Tam, funcionaria de la cartera, subrayó que resulta probable que se controle la inflación mundial en 2024 y la demanda de los consumidores de pescados se recupere a partir del segundo trimestre.Mientras Phung Duc Tien viceministro de la cartera dijo que con el fin de lograr dos mil millones de dólares por el valor de exportación e importación de pangasius en 2024, las localidades del delta del Mekong, especialmente las provincias de An Giang y Dong Thap, deben centrarse en mejorar la calidad de las razas de pescado Tra según las demandas del mercado.También, enfatizó en la necesidad de coordinar proactivamente con las agencias competentes de los países importadores fronterizos con Vietnam en el control de los procedimientos de importación y exportación y los requisitos de certificación para los bienes exportados a través de las líneas limítrofes.Asimismo, urgió a aplicar gradualmente tecnología nueva, avanzada y respetuosa con el medio ambiente, adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones; a fin de elevar el valor de los productos.En particular, las empresas de producción y procesamiento de pescado Tra deben prestar atención a la expansión de mercados tanto a nivel nacional e internacional, y realizar las regulaciones de certificación para productos de pangasius de acuerdo con los requisitos de los mercados de los países musulmanes, entre otros.Se estima que en 2023, la superficie total de crianza de Tra en Vietnam cuenta con alrededor de 5,7 mil hectáreas, mientras la producción en el campo llega a unos 1,61 millones de toneladas.El valor de la exportación de pangasius alcanza 1,8 mil millones de dólares, equivalente al 75% en comparación con el mismo período de 2022./.